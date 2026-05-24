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El tanta veces defendido a capa y espada Erico está en prisión. Ya no podían justificar su impunidad. Veremos si tratan de “ayudarlo” de alguna manera.

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Es posible que alguno se crea obligado con el “amigo” por haber recibido algún ayudomí durante la campaña electoral. Solo que no querrá aparecer de manera muy evidente.

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Erico engrosa la lista no muy extensa de parlamentarios que pasaron por la cacerolita. Es obvio que no están en esa lista todos los que debieran.

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En este país, hay que ser muuuy bandido... o descuidado para terminar preso. Son más los que zafan, aunque no debieran, gracias a un fiscal o juez “amigo”.

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La fiabilidad de las máquinas de votación divide a algunos actores de la oposición. No obstante, todos coinciden en que no existe confianza absoluta y que es mejor controlar.

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Difícil que la gente desista de ir a votar por desconfiar de las máquinas. Saben bien que es la oportunidad de sacarse de encima a algunas sanguijuelas.

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No debiera llamar la atención, pero llama, que la fiscalía no haga nada en relación a las denuncia en el IPS. Conste que lo hace el propio presidente Isaías Fretes.

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Emily está más preocupado por quedar bien y no enojar a sus amigotes del poder antes que defender los intereses de la ciudadanía, tal como es su deber.

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El tractor amarillo cree en el “voto castigo” en Asunción. Como siempre, los colo’o se presentan en el papel de oficialismo y oposición al mismo tiempo.

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Habría que ver si los asuncenos y asuncenas se siguen tragando ese cuento con el que se turnan en el poder y nada mejora para el ciudadano de a pie.

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Se le preguntó a Samanieguín si habrá abrazo republicano tras las internas y no dijo ni sí ni no. El archivo dice que los altos dirigentes se terminan abrazando y las críticas y denuncias quedan en el olvido.

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Muchos votantes colorados están hartos, como toda la ciudadanía y se dan cuenta de que Nenecho no pudo hacer tanto desastre sin “ayuda”.