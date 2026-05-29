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Lo único que falta es que con fondo público ordene construir una estatua a su imagen y semejanza. Eso nomás ya falta.

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De ser así, con seguridad la Contraloría de Camilín Benítez (ANR, cartista) irá con un tarro de pintura blanca para “blanquear” también la imagen.

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Todo vale para hacer el rekutu en la institución “florero” que funciona en la excasa de Hugo de Jesús Araújo o aspirar a una silla mayor del edificio de la Diosa Astrea (sin venda).

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Ayer, la Justicia paraguaya escribió de vuelta uno de los capítulos más tristes de la historia de este país. Sobreseyó definitivamente nada más y nada menos que al “jabalinista”.

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Este fue el ideólogo del “mamotreto” del metrobús, el fallido proyecto de transporte que les costó la vida a algunos paraguayos y les llevó a la quiebra a varios comerciantes.

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De esta manera, los “próceres” de “Horror Colorado” están limpiando sus “currículum” ante cualquier “terremoto” en el 2028.

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Y, mientras tanto, don Fidelino, padre de Rodrigo Quintana, nos dejó sin ver la justicia que se merece por el asesinato de su hijo ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017.

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Horas antes, Jiménez Gaona estaba inaugurando el viaducto de Aviadores del Chaco y Madame Lynch, ignorando la lucha ciudadana por defender la democracia.

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Ese viaducto fue inaugurado posteriormente con el nombre de Rodrigo Quintana.

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Siguen saltando cada vez más horrores en el IPS. Otra vez la lavandería. Estamos hablando de aparatos que lavan ropas.

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Por ahora no hay esperanzas de que se analicen otras clases de lavados. Pero algún día llegará la verdadera justicia en este país.

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Estamos a 10 días de las internas municipales y la revisión de las máquinas de votación no pasaron la prueba, según apoderados colorados y liberales.

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Según un dirigente azul, ayer el TSJE interrumpió abruptamente el proceso de revisión cuando se estaba por descubrir que se puede hacer fraude.

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Tal como se sospecha, hay riesgos de fraude electoral.