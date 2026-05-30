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Por lo visto no lo puso muy feliz el “examen positivo” de correspondencia que le dibujó la Contraloría de Camilo Benítez Aldana (ANR, cartista) sobre su patrimonio.

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Es como el alumno que ya tiene el tema de examen antes de rendir. Puede sacar un 5 felicitado pero no lo festejará como se debe. ¿Por qué será?

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Intentando ocultar su rabia porque fue descubierto, le recitó una fantasía delirante a la colega de ABC. Mezcló el Clan Rotela con el Artemis II y las internas municipales... algo así.

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Los cartistas están teniendo una “diarrea mental” que asusta. Si no reculan, entonces recurren al incivilizado método de la agresión. Igualito que el stronismo.

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El segundo tiempo de “Horror Colorado” se vino con todo. Estamos entrando en la “era del blanqueo”, abriendo el paraguas por el si 2028 sea adverso.

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En una semana “Pinocho” Peña recibió el “diploma de buen tipo” de Camilo y Jiménez Gaona, sobreseído definitivamente.

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Mientras tanto los precandidatos presidenciales para el 2028 que buscan derrocar al cartismo están imputados: Wiens y Miguel Prieto. ¡Qué casualidad!

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¿De esto hablaron en la famosa “cumbre de poderes”?

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Si seguimos el hilo imaginario de “Pinocho” Peña, podemos pensar también que en esa ñembo cumbre se armó la imputación a Abdo, persecución fiscal-judicial a precandidatos políticos opositores al cartismo, perdón a varios personajes de “Horror Colorado”, incluido el “Patrão”, etc.

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Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, dice la advertencia en películas.

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Todos los años el MEC evalúa nombres de ilustres paraguayos para que lleve el nombre de promociones estudiantiles. Cuentan los que saben que el principal candidato es “Camilo Benítez”.

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Ya está haciendo una “pre-temporada” dictando cátedra de “integridad” a unos estudiantes de Asunción. Le compiten en la postulación Erico Galeano, Nenecho, ZI, etc.

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Ayer el hijo de un influyente político cartista sintió pelotitas frías en un sorteo futbolero. Ya nada sorprende.