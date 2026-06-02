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Como su gobierno le está llevando a pique al Paraguay, entonces utiliza la dictatorial estrategia de atacar a sus críticos: políticos, periodistas y medios de comunicación.

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Y lo peor es que niega, porque cree que gua’u nadie le va a descubrir.

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El ministerio que dirige su primazo Villate tiene que cambiar de nombre. “Mientic” tiene que ser ahora ante que Mitic.

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Tanto Villate como la Alejandra Duarte Albospino deben rajar del cargo por mentirosos. Pero mientras más duran en sus cargos, se evidencia aún más que forman parte de este esquema de “Pinocho” Peña.

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Ya se fue Stroessner, pero los Cáceres Almada siempre están en los sucesivos gobiernos colorados. Solo cambian de nombres.

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Antes era “La Voz del Coloradismo” y hoy recurren a la “campaña sucia”. Ambos planes con fondos públicos de todos los paraguayos. La única diferencia son los algoritmos.

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A full el arreo de funcionarios públicos para demostrar que el cartista Camilo Pérez tiene ñandeko arraigo popular.

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El titular de Puertos, Julio César Vera Cáceres, a boca llena se jactó de “contribuir” con unos 200 vehículos para la caravana de Camilo. O sea, a los funcionarios le obligaron usar sus autos, gastar combustible, interrumpirles su descanso para que el “caballo del comisario” sienta el “calor popular” que no tiene.

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Ahhh y ahí no termina la cosa. Tenían que alzar también en sus redes, una forma “moderna” de pasar la lista.

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Nada nuevo bajo el sol. La única diferencia es que ya no hay vaca’i porque los cortes más importantes se llevan los que están arriba.

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El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Félix Hernán Jiménez, admitió que violó la ley al viajar en la carrocería de una camioneta como parte de una caravana colorada.

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Pero ahora se cree ministro de la Corte porque –según él– no puede ser multado ni ser separado del cargo porque iba a una velocidad mínima y fue a corta distancia. Cuando campesinos marchan contra el Gobierno no aplican esta interpretación.