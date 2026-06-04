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Evidentemente que es una “pelota tatá” para Emily todo lo que tiene una vinculación con el gobierno de “vamos a estar mejor”.
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Para “investigarle” a “Pinocho” Peña enviaron la causa a la Contraloría de Camilín Benítez Aldana. Es como que un club local elija a su árbitro preferido en un clásico de fútbol.
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Encima la Contraloría “se ganó” la “confianza” de “Pinocho” al “blanquearle” en su DD.JJ.
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Lo que no sabemos realmente es si “Emily” envió a la Contraloría por desconocimiento de la Constitución o porque le tiemblan las manos. En ambos casos, es grave.
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Según declaró, ñandecó no tiene presupuesto... famoooso.
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Hay jueces en Asunción... a veces... podemos decir con el caso de Aldo “canta cincuenta”.
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Ayer la Corte le bajó el pulgar en su intención de convertirse en juez de Garantías.
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Dios nos libre si este personaje llegaba al juzgado. En su calidad de fiscal ya se mostró predispuesto a recibir órdenes a control remoto de parte del abogado del “Patrão”.
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Mientras la salud pública en el país se cae a pedazos, la ministra María Teresa Barán estaba feliz con el candidato cartista a intendente de Asunción, Camilo Pérez.
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La Barán y otros funcionarios arreados haciendo campaña política en vez de recorrer hospitales para ver y escuchar las quejas ciudadanas.
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Al lado de la ministra, el “padrino” de Camilo también estaba presente y sonriente: el titular de Diputados, Raúl Latorre-i.
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Si recurren al arreo en Salud Pública, Educación, Puertos, Municipalidad de Asunción y otras instituciones públicas es porque carece de popularidad absoluta.
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En el cierre de campaña de Arnaldo Samaniego, la disidencia colorada gritó a los cuatro vientos: “Voto castigo, voto castigo”. ¿Será?
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Los cartistas evitan que Camilo y Nenecho posen juntos en una foto para intentar gua’u la imagen de que no son del mismo equipo. Puro cuento.