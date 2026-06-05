--------

Lamentablemente la ciudadanía no está mejor como él y su entorno. Al contrario, ni carne ya se puede comer por los altos precios.

--------

Los “programas estrellas” se crearon por “sobre” todas las cosas para “alimentar” especialmente a sus “amigos bank”. Tuvieron a lo largo del camino onda verde. El resultado está a la vista.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y hablando de verdes, cuentan los que saben que hay unos cuantos palenques que se desembolsaron “secos y mojados” para la campaña del continuismo cartista para Asunción. Ergo: Camilo Pérez.

--------

“Horror Colorado” sabe que Asunción siempre es la madre de las batallas, más aún después de la desastrosa gestión de Nenecho y ahora de Bello.

--------

A toda costa quieren conservar Asunción para seguir en lo mismo y hacer todo lo contrario a Juan de Salazar y Espinoza: en vez de fundar, los cartistas quieren fundir más de lo que está la Capital.

--------

Es incesante el arreo y acoso a los funcionarios públicos para que voten por los candidatos a intendentes y concejales cartistas, especialmente en Asunción.

--------

Hace 37 años cayó Stroessner, pero la dictadura sigue con los odiosos métodos de extorsión a subordinados del sector público.

--------

Ahora ya no pasan lista en líneas generales, pero están obligados a alzar sus fotos en redes sociales.

--------

La Fiscalía ya debe desestimar la denuncia contra el “Mientic” de Gustavo Villate sobre la “campaña sucia”. Emily está haciendo un innecesario “circo” nombrando a tres fiscales, visitando oficinas, convocando al denunciante, etc.

--------

Si no tienen agallas, pues que se dediquen a asuntos bagatelarios nomás ya. Hasta para “perseguir” a opositores al oficialismo tienen que recurrir al “quincho”.

--------

Dan pena porque hay agentes que se sienten felices, pese a desempeñar el triste papel de dactilógrafos.

--------

Suponemos que Emily ya se enteró también del “esquema” de IPS que se “contagió” en la Procuraduría General de la República. Son casos gravísimos, que ameritan un castigo.