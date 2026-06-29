------

Inclusive, se lo ve de mejor humor a Santítere. Seguramente le durará hasta que a la gente se le pase el entusiasmo por el fútbol.

------

Por unos días no nos acordamos tanto de la falta de remedios en el IPS y los hospitales públicos, del mal estado de las calles y de la falta de dinero en el bolsillo.

------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que sigue generando mucha rabia en la ciudadanía es la impunidad de la que gozan algunos que fungen de autoridades públicas.

------

Por ejemplo, hoy un juez convoca a una audiencia a la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán, esposa del diputado garrotero Esteban Samanieguín.

-------

Este personajete, que tiene de marcante lo de “legislador”, sigue gozando de una impunidad aberrante, pese a las graves denuncias de corrupción en su contra y de comportarse como un matón todo el tiempo.

------

En la Cámara de Diputados hay un pacto de impunidad corporativa, ya que son varios los pedidos de desafuero contra parlamentarios de distintas bancadas y no se trata ninguno.

------

Es una vergüenza que Raulín Latorre, que pretende ser vicepresidente de la República, carezca de todo liderazgo para hacer que la cámara que él conduce deje de parecer más un aguantadero de delincuentes que un poder del Estado.

------

Si Raulín no puede conducir una cámara, ¿cómo pretende estar en la línea de sucesión directa para administrar el país?

------

Si tuvieran algo de vergüenza y si se creen buenos cristianos deberían prestar atención al contenido de la homilía de monseñor Valenzuela ayer en Caacupé.

------

Lo que dijo el obispo sobre los estragos que provocan en el país la corrupción y la ambición desmedida de algunos políticos les cabe como un sayo a medida.

------

Ayer el Viceministerio de Transporte estuvo mostrando las nuevas unidades eléctricas del transporte público.

------

Lástima que uno no puede dejar de pensar que con el estado calamitoso de muchas arterias, especialmente las grandes avenidas y las calles céntricas, esas nuevas unidades se van a estropear pronto.

------

Hoy empieza la reunión del Mercosur que ojalá tenga resultados auspiciosos para nuestro país y no sea que solamente haya lindos discursos.

------

Esta cumbre viene muy bien también porque obliga a Santítere a quedarse en el país y no puede irse a EE.UU. a enyetar a la Albirroja.

------

Aunque habrá que cruzar los dedos, porque si la Selección pasa esta etapa, es muy posible que se le ocurra ir a siguiente partido. Dios nos guarde, entonces.

------

¡Hoy, todos con la Albirroja y con toda la fe!