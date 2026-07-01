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Suponemos que va a llevar a un pintor para que haga un cuadro del “país de las maravillas”.

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Los cartistas y satélites van a aplaudir a rabiar para la exportación como si se trata de Carlos Antonio López.

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Omitirá una larga lista de falencias que arrastra su gobierno en particular, como la atención a los más humildes. Hasta resulta criminal dejar sin medicamentos y atención médica adecuada a la gente que concurre a hospitales públicos e IPS.

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Pero estas cosas a “Pinocho” poco o nada le importan. Según su power point, somos un país escandinavo.

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El gobierno de “Horror Colorado” y de “Pinocho” cree que con los informes al Congreso se le convence a la gente de la difícil situación que vive el país.

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Felizmente la magnífica participación paraguaya en el Mundial le está ayudando a olvidar por algunos días el quebranto de un mal gobierno.

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Una de las personas que ayudó a “Pinocho” a tapar su gran nivel de vida es el contralor Camilín Benítez, el cartista no asumido.

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Como premio hará rekutu al frente de la Contraloría junto con Paiva.

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Otro gran “mérito” de Camilín fue convertir la institución en un verdadero “florero”. Encima, se arrodilló ante el poder cartista que modificó a su gusto y paladar la ley de conflicto de intereses para que las puertas giren más fuertes que nunca. Y no dijo nada.

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Y no olvidemos que se prestó al “garrote” cartista para intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto, el opositor que le hace temblar al “Patrão”.

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Para intentar tapar gua’u su imparcialidad, hizo lo mismo con la Muni de Asunción de “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). Este chico se está salvando porque es de “Horror Colorado”, de lo contrario ya tendría que estar en Prevenidos.

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Los “zorros grises” ya están con los dientes afilados desde mañana porque controlarán las habilitaciones vehiculares.

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Sería bueno que sean estrictos también con los buses del transporte público... Agujerean la capa de ozono.