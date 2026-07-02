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Habrá fotocopiado el discurso de algún mandatario de un país nórdico. El país que ve “Pinocho” es de “maravillas”, no se aprecia en las calles y en las campiñas. Al contrario.

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A medida que avanza su gestión empeora la cosa. Pero como vive en su burbuja y viaja en el helicóptero del Estado, entonces le cuesta ver bien la realidad. Tiene que comprar unos binoculares.

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Habla de transparencia, pero convirtió en “florero” a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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Modifican reglamento del IPS para permitir la “peregrinación” del dinero de los trabajadores, patrones y jubilados a los “amigos bank”.

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Un grupito salió ganando, pero los aportantes empeoraron sus condiciones por falta de medicamentos e insumos.

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Encima, el Estado sigue en falta porque no honra su histórica deuda con el IPS pero ordena lo que se tiene que hacer en la previsional a título de dueño.

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Ayer la justicia ordenó prisión domiciliaria para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR, cartista), esposa del impresentable diputado por Paraguarí Esteban Samaniego.

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La decisión afecta también a la madre del legislador y a la candidata del Partido Colorado para la Intendencia de Quyquyhó, Ruth Mercedes Medina.

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Este clan cartista viene chicaneando su proceso sobre supuesto desvío de G. 1.109 millones de la citada comuna. Felizmente el magistrado le puso “tobilleras” a la intendenta, a la suegra y a la candidata, pero aún no le alcanza al legislador “garrotero”.

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El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), protege a su correligionario y no somete al pleno su desafuero para enfrentar los múltiples casos que posee, entre ellos este desvío que estudia la justicia.

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Para que algunos sigan estando mejor, Itaipú destinará G. 5.300 millones para asegurar su flota de vehículos.

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¡Cuánta empatía de “Lucho” Zacarías Irún y del gobierno de “vamos a estar mejor”! A pocos kilómetros hay un Hospital General que necesita urgentemente esa cantidad de dinero y mucho más.