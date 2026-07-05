------

Lo de transparente, su gestión lo era cuando se le publicaban sus fatos varios que lo obligaban a dar explicaciones y hasta debió renunciar a su sobresueldo.

------

Y “eficiente” era para darles sueldazos a sus operadores políticos y parientes así como para cumplir las órdenes que le llegaban del quincho de la avenida España.

------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo llega, y llegará el momento en que KachiBachi deberá darle muchas explicaciones a la Justicia sobre su patrimonio y sobre cómo beneficia a sus allegados con la plata de todos...

------

En Itaipú todo es viva la pepa para el clan ZI y compañía. Hasta ahora es un misterio insondable por qué Santítere decidió revivir muertos y darles poder para que se llenen de dinero.

------

La ciudadanía mira impotente todos estos latrocinios. Pero están cerca las elecciones municipales y será el momento para decirles a unos cuantos corruptos lo que piensan de ellos.

------

Los candidatos oficialistas están tirando mucha plata.

------

Como es obvio que este rapto de generosidad no es desinteresado, hay que preguntarse cómo la piensan recuperar.

------

El cartismo busca seguir copando todas las instituciones, en especial las que deben controlar los gastos públicos.

------

En la Contraloría están pensando quedarse con todo el poder. El problema es que ni siquiera un contralor sumiso puede tapar todo lo que roban.

------

Si dejan que pase cualquier cosa, a la larga los contralores también pueden ir a la cárcel, como ya les ocurrió a algunos.

------

Como los stronistas, los cartistas piensan ahora que se quedarán eternamente en el poder. Los autoritarios nunca tienen en cuenta que la ciudadanía también se harta.

------

Mucho siguen buscando dónde queda el país de maravillas que pintó Santítere en su informe al Congreso.

------

Según él, todo está mejor. Obviamente mira desde el punto de vista familiar y de su grupo económico.

------

¿Cómo no va a ver todo positivo alguien que de repente tiene mucho dinero que no es suyo y que viaja por todo el mundo?