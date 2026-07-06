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Lo que antes era el 3 de noviembre, ahora se trasladó al 5 de julio. Y así nos va.

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Lo curioso es que “el único líder” de “Horror Colorado” afirma que durante su presidencia en la ANR no faltarán medicamentos. ¿Cómo?

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Antes de hacer promesas le tiene que dar un tirón de orejas a “Pinocho” Peña, que le castiga al sector más vulnerable del Paraguay, haciéndole faltar medicamentos en hospitales públicos e IPS.

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Para “Horror Colorado” hay dos países: Los que ya están cada vez mejor y el pueblo paraguayo, que tiene que hacer polladas, hamburgueseadas, pancheadas, etc. para comprar medicamentos para los amigos y familiares que tiene la desgracia de enfermarse.

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Pasan los gobiernos colorados, pasan los años y la situación del país cada vez peor. La maquinaria de la ANR solo se mueve para ganar elecciones y activar licitaciones, luego se toma un descanso hasta los próximos comicios y comienza de vuelta el acopio de votos para mantener el poder.

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Si “Pinocho” Peña le pusiera el mismo entusiasmo en su gobierno así como gua’u tiene por la selección paraguaya de fútbol, todo sería diferente.

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Seguro que cuando retorne la Albirroja estará en primer lugar para abrazar a cada uno de los integrantes del plantel. No se pierde estas oportunidades para figuretear.

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Lástima que no se siente feliz visitando hospitales, el campo y en los lugares humildes, donde realmente se requiere un buen gobierno.

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A Camilo Pérez se lo vio feliz ayer en el festejo de su “único líder”. Ojo que sigue siendo presidente del Comité Olímpico Paraguayo. ¿Le está permitido hacer actividades político-partidarias?

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La promesa del cartismo de “mejorar” la ciudad de Asunción es poco creíble. ¿Por qué no lo hicieron con “Nenecho” Rodríguez y ahora con Luis Bello? Hablan como si la comuna esté administrada por opositores.

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El cartismo “fundió” Asunción física y administrativamente. Da pena recorrer el microcentro y la mayoría de los barrios, con calles y veredas rotas, oscuras, etc.