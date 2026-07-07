--------

Un día amaneció mal porque la prensa crítica le descubrió una vez más sus andanzas. Y remató contra un periodista de nuestro medio. Dijo que los depósitos del IPS en un banco de plaza perjudicaba a los abuelitos porque no rendían intereses.

--------

He aquí la sorpresa: Había sido que en diciembre IPS hace un depósito a la vista en el banco del poder, donde “Pinocho” era aún accionista. ¡Mirá un poco!

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No pararon los desembolsos a la vista en esa entidad bancaria hasta llegar a la suma de G. 1 billón. No generó ningún interés para los jubilados y aportantes pero sí para los accionistas de ese banco.

--------

¡Qué lindo negocio... pero para los “amigos bank! Para los abuelitos no. ¿Qué dirá ahora “Pinocho”?

--------

El secreto estuvo guardado durante dos años y siete meses por la administración de Jorge Brítez. Les ocultó la información a los aportantes, jubilados y familiares.

--------

Con razón que “Pinocho” le sostenía a Brítez y le perdonaba hasta con una desastrosa administración.

--------

Los números dibujados del “crecimiento económico” del “paraíso colorado” hablan del 4%. Lo raro es que no llega a la gente. La bonanza se quedó por el camino o es puro cuento.

--------

El cartismo busca que un leal como Camilo Benítez Aldana continúe como contralor porque si ese órgano cae en poder de la oposición, es muy probable que los que meten la mano en la lata tengan que parar a ex-Tacumbú.

--------

Hasta ahora la dupla rekutu es: Camilo Benítez (ANR, cartista) y Augusto Paiva (PLRA). Pero ojo que el secre del “Patrão” le quiere poner a su hermano y aparece como serio candidato.

--------

Basta que el “dueño del quincho” dicte la orden y como velas se van a alinear sus “peones” en el Congreso.

--------

Ayer se produjo un “abracito republicano” entre Marito y un sector del cartismo liderado por Latorre’i y Camilo Pérez.

--------

Muchos quedaron con la boca abierta porque la operación “cicatriz” se desempolvó, estrategia que siempre se repite en campaña electoral.

--------

La pregunta es: ¿Tendrá consecuencias jurídicas? Ergo: ¿Habrá sobreseimientos?