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Esa cantinela repitieron mil veces desde “Pinocho” Peña hasta “KachiBachi” pero con el único objetivo de perseguir a un medio de comunicación crítico, ligado a la entidad bancaria.

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¿Qué hará la justicia ahora? ¿Seguirá la “hoja de ruta” del poder de turno?

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Lo verdaderamente peligroso fueron los cambios clave en normas de IPS que abrieron la canilla para que el banco amigo reciba sin cesar la plata de los jubilados, patrones y trabajadores del ente.

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La “peregrinación” de la plata se inició meses después de la asunción de “Pinocho” al poder. Cerca de G 1 billón, por ejemplo, están a la vista sin generar intereses.

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Cuando las investigaciones periodísticas de medios críticos descubrieron esto, el poder de turno comenzó a descargar su rabia. Desde la “comisión garrote” hasta la “campaña sucia”, muy ligada al inquilino de Mburuvicha Róga.

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¿Cuándo el banco “amigo del poder” devolverá el dinero al IPS? Ya cumplió “su objetivo”.

El cartismo en el Senado sacó pecho gua’u ayer en defensa de la vida, contra el racismo, etc. y aprobó un proyecto de resolución desligándose de las declaraciones de Celeste Amarilla (PLRA).

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Cuando los cartistas dijeron de todo de un exembajador de EE.UU. En esta ocasión, se olvidaron de sus principios universales. No hubo coherencia.

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Así van los influencer por la vida: sin lloro, sin vergüenza, sin sentido común y mucho menos de ubicación. Parece que los inquilinos del edificio de Sajonia esperan directrices del “quincho” para tomar medidas o quizás otra reunión entre gallos y medianoche.

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Quienes dicen que la Justicia paraguaya no está politizada, tienen que mirar el reclamo del Club Guaraní. Pese a tener una resolución a favor, no le puede desalojar a una firma que explota un bingo sobre Eusebio Ayala ¿Por qué? Tiene vínculos con un diputado cartista.

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Cuentan que en la Biblioteca del Senado una exlimpiadora opera para escalar aún más. Si es por méritos propios, perfecto. Pero no tiene ni certificado de corte y confección.

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Su ascenso obedecería a una amistad con un ministro. Cham.