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Benigno López, extitular de la previsional, les tapó la boca a todos. Incluso dijo que el nuevo “Patria-i” tergiversó sus declaraciones.

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Es mucho pedir pero “Pinocho” tiene que salir a ofrecer disculpas públicas por la agresión verbal y los exabruptos contra varios colegas. Pero no le da el cuero para estas cosas.

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Lo cierto es que quedaron en el ridículo y hasta cometieron “terrorismo financiero” al intentar satanizar el fideicomiso con un banco de plaza. Si esta no es venganza desde el poder político, la venganza donde está.

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Ahora que la FIFA está en la mira de los europeos porque habría cedido a influencias políticas, sería bueno hablar también del Comité Olímpico Paraguayo (COP) de Camilo Pérez.

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En nuestro país, el titular del COP hizo a cara descubierta campaña política con el movimiento oficialista y ganó las internas. Ahora se prepara para competir en las elecciones municipales del 4 de octubre. ¿Esto no es lo mismo acaso? Ya no se puede hablar de influencia, es participación directa.

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Y si hablamos de vinculación política, en Paraguay una empresa ligada a un diputado oficialista se resiste a desalojar por falta de pago un recinto que pertenece al Club Guaraní.

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Cuentan los que saben que la influencia política en la Justicia paraguaya es muy fuerte en este caso, motivo por el cual no pueden ejecutar la decisión de un tribunal.

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Si queremos mejorar el deporte en Paraguay, primero necesitamos urgentemente divorciar la justicia, la política y el deporte. Hay que usar también “la garra y el corazón” para estas cosas.

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El contralor Camilín Benítez (cartista) ayer hizo el esfuerzo de justificar una vez más la declaración de Peña. “Méritos” tiene para continuar en el cargo. Ya tiene los votos de los cartistas y aliados.

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La situación del subcontralor Paiva (PLRA), quien busca el rekutu, está complicada. Ojo que los cartistas quieren copar totalmente la Contraloría ahora.

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No sería nada raro que le apliquen “una patada” a los liberales y coloquen ahí a alguien de “Horror Colorado”.

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En el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento hicieron lo mismo.