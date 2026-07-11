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Pierden tiempo en “figuretismo” antes que dedicarse realmente a los graves problemas que afectan a la calidad de vida de la gente.

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Paralelamente, en la Fiscalía y en la Justicia se están “cocinando” perdones. Ni El Vaticano otorga tantas indulgencias como el Ministerio Público de Emily y los tribunales de la Diosa Astrea.

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Arrancamos con el Metrobús, luego con los “pupitres chinos” y próximamente Óscar Boidanich, exministro de Seprelad del gobierno del “Patrão”.

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Obviamente que a Boidanich no le iban a soltar la mano los de “Horror Colorado” porque le recibió con los “brazos abiertos” al “hermano del alma” del “Patrão”. Seguramente recibió una “orden superior”.

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Se hizo un simulacro de proceso y ahora nos encontramos con un pedido de condena de dos años y medio. Obviamente el tribunal le bajará a un año y medio, y con ello se salvará de ir a prisión. Nada nuevo bajo el “paraíso colorado”.

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Ojo que el presidente del tribunal que decidirá la suerte de Boidanich es Darío Báez. Este chico ayudó con su voto para absolver al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, hermano del senador colorado cartista Pedro.

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Por buen tipo perdonó también al exministro de la Vivienda del gobierno de Mario Abdo, Dany Durand.

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Pero ahí no termina la cosa. Había sido que es un fanático cartista y fue concejal en Limpio, desde donde hizo campaña política incluso en favor del actual titular de la ANR.

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No es casualidad que le ubiquen en un tribunal a un personaje tan leal a “Horror Colorado”. Siempre hay un “voto amigo” con este muchacho para los correlíes.

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A este gobierno de “Pinocho” le gusta decir que está haciendo cosas “históricas” ñandecó.

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Ahora le brotó otra brillante idea: Trasladará la Comandancia de la Policía Nacional a los nuevos edificios del gobierno ubicados cerca del Puerto. ¿Para qué? Convertirá ese edificio histórico en un museo.

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Cuentan los que saben que la “magnífica” idea fue de “Ña Sobre”... y nadie le dice nada.