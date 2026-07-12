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Un rabioso “Pinocho” Peña le había increpado a un colega porque ñandeko el fideicomiso entre IPS y un banco perjudicaba a los abuelitos.
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Ex altos funcionarios de IPS declararon en la justicia que es todo lo contrario. Que ese acuerdo generó interés y que gracias a las obras realizadas se pudieron paliar en gran medida las consecuencias de la pandemia.
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“Pinocho” sabía perfectamente que eso era así, pero molesto por las investigaciones de medios periodísticos críticos se tiró con todo contra la entidad bancaria. ¿Eso no es “terrorismo financiero”, acaso?
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Pero había sido que el IPS modificó su reglamento para privilegiar al “amigo bank”, con el objetivo de preparar el terreno para la “peregrinación” del dinero de los abuelitos, como a él le gusta decir.
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G. 1 billón de la plata de los patrones, trabajadores y jubilados están a la vista en el “amigo bank” sin rendir intereses desde 2024. No generó ni una ganancia para los trabajadores.
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Y aquí viene la pregunta: ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Realmente este gobierno de “Pinocho” Peña utilizó un esquema verdaderamente perjudicial para los trabajadores y jubilados del país. Verdaderamente criminal.
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Ojalá haya jueces en Asunción, haciendo una analogía sobre la leyenda de Berlín.
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Hasta ahora no hay habitantes en el edificio de la Diosa Astrea. Solo tienen tinta para los débiles o para repartir “indulgencias” a los palaciegos.
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“Ña Sobre” logró un hecho “histórico” en el gobierno de “Pinocho”: Que la Policía Nacional se encuentre de brazos caídos.
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Vaarios hechos se están sumando: la modificación de la jubilación, ahora con la “brillante idea” de “Ña Sobre” de convertir en un museo el histórico edificio de la Comandancia de la Policía, los policías “exprés”, etc.
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Lo peor del caso es que la ciudadanía va a pagar el pato por estas decisiones.
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El verborrágico Rierita ni abrió la boca para contradecir a “Ña Sobre”. Opina sobre todo, pero calla cuando hay cosas importantes como estas.