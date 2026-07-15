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Solo tienen que explicar por qué se le dio absoluta prioridad para recibir dinero público a cacharrata a una entidad nueva, sin los antecedentes de solidez financiera de otras.

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Que no salgan, por favor, con el argumento de este chicuelo Villate, de que son perseguidos por el comunismo internacional.

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Retrocedimos casi 40 años. A los tiempos en que cualquiera que criticaba a la dictadura stronista era tildado de bolche-castro-comunista.

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La ridiculez debería tener un límite. Pensar que este personajete está al frente de un ministerio que se ocupa de tecnologías de la información.

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Su reacción hace ver que Villatín quedó anclado en la década del 50, como mínimo.

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Después se ofenden porque les dicen que tienen ínfulas autoritarias ¡Cómo se deben reír en los países más serios de este ejemplar cavernario!

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El ministrucho este viviría muy bien en Corea del Norte o Rusia. Hay que reservarle el pasaje, pero que sea solamente de ida.

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El tema de los títulos universitarios truchos es increíble. Revelaron que no solo docentes sino también ingenieros y médicos accedieron a su diploma sin tener estudios.

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Si no se llega hasta el fondo de esta cuestión y se castiga a todos los culpables, podemos tener próximamente muchos casos de negligencia médica o derrumbes de edificios. Dios no guarde.

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Los cartistas se alinearon para defender el manejo irracional del dinero del IPS en este gobierno. Se nota que no atienden su salud ahí y tampoco se van a jubilar en esa institución.

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Los que están muy preocupados son Juan y Juana Pueblo, que esperan largas horas para conseguir turno y después les dicen que no hay medicamentos.

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Camilín Pérez promete una Asunción sin baches, limpia y segura ¿Por qué, para ganar tiempo, no le dice a su cuate Bello que haga algo desde ahora y así ahorramos tiempo?

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Arnoldo no esperó noviembre para dar mazazos al gobierno, diciendo que el país está quebrado por las deudas. Si no es así, lo parece.