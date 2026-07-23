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Detrás de los abrazos y sonrisas de ocasión se agazapan grandes rencores. En el fondo (y no tanto) se desean mutuamente lo peor.

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Pese a que, supuestamente, ya están firme varias candidaturas para el 2028, en verdad todo pende de un hilo.

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Como dijo aquel pensador colorado “va a correr mucho líquido aún bajo el puente” y ese “líquido” está bastante turbulento.

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Uno de los principales candidatos, por ejemplo, no quiere ser candidato porque no quiere poner plata y encima se tienen que aguantar que le impongan todo.

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Otro que recién vino del norte está con ínfulas de estadista y ayer exhibió una suerte de plan de gobierno. Dicen que quiere ser el candidato de consenso. Le falta un poquito de simpatía al personaje....

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También el susodicho anunció que vendrá una catarata de inversiones. Si hubiera venido un inversor cada vez que alguien de este gobierno dijo eso, hace rato seríamos potencia mundial.

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La realidad es que recién a fin de año, después de las elecciones municipales, se van a decidir muchas cosas y habrá cambios inesperados: candidaturas que caen y otras que aparecen.

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Le están cayendo con todo a Rierita y su plan de seguridad, luego de la masacre en Canindeyú.

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No pueden darle seguridad a sus mismos policías ¿qué le queda a la población?

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La Fiscalía nombró para investigar el asesinato de los policías y al civil a Lorencito Lezcano, que tiene en su foja, entre otras cosas, haber archivado una investigación contra Sebastián Marset.

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Lo que ocurre con el Hospital de Fuerte Olimpo retrata a esta administración de Santítere. El edificio está terminado y flamante, pero hay un pequeño detalle. No hay equipamiento ni médicos.

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Cada oportunidad que tiene, Santítere y sus chupamedias destacan los hospitales que construyeron, que obviamente pagarán todos los contribuyentes.

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Aparentemente, a estos tipos les gustan licitar grandes obras, pero no hay planificación previa que asegure el servicio eficiente a la ciudadanía.