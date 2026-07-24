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Con este ataque los certificados de grado de inversión gua’u se fueron al tacho. El gobierno de “vamos a estar mejor” puede empapelar el país con diplomas, si quiere, pero no lograrán convencerle a nadie que no se aplazan también en seguridad.

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Cada mes se pasan haciendo grandes anuncios pero se quedan en eso.

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La Policía Nacional cada vez más está desmoralizada. Le modificaron la jubilación, le despojan de su cuartel para meterles en unas oficinas, ubican a policías exprés para dar la sensación de multitud y sus puestos policiales no tienen personal ni equipos.

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Después de lo ocurrido en Naranjito, el gran anuncio es la presencia militar.

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A solo 23 kilómetros estaba un puesto militar en la zona justamente para “oler” este tipo de ataques, a fin de combatirlos.

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Evidentemente este gobierno carece de todo tipo de inteligencia. Si destinan rubros millonarios para estos trabajos, estamos ante casos de planillerismo y despilfarro. No se ven los resultados positivos.

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Menos mal que no lanzamos cohetes al espacio pero “Horror Colorado” nos quiere convencer que somos “gigantes”.

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Se parece a la frase stronista que algunos creían: “Paz y progreso” o a “vamos a estar mejor” de estos nuevos tiempos.

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Sería más honesto decir: “Solos algunos vamos a estar mejor” entre ellos “los amigos bank”, los que se presentan en licitaciones vía Itaipú, nepobabies, los de la “campaña sucia” y otros correlí ubicados en las binacionales.

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Ayer el JEM, que preside “Alicia en el país de las maravillas”, remitió al archivo una seria denuncia contra un juez “amigo del poder”. Obviamente no prosperó el caso.

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Para aquellos que todavía no creen que hay copamiento de un movimiento político sobre las instituciones del Estado, basta con mirar este caso nada más.

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El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista) está por ingresar en los Records Guinness. Hace seis años que le sigue gambeteando a la Justicia, gracias al respaldo político de los cartistas y especialmente del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista). Ojo que quiere ser candidato a vice.