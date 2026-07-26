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Les salió re-mal la jugada a los de “Horror Colorado” porque el objetivo real no era ese. Le convencieron a su “Patrão” que Marito, Wiens y “Toro” se iban a arrodillar a besarle el anillo y que se iban a sacar foto con el tradicional “abrazo republicano”.

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No pasó nada y el acto se opacó terriblemente. Además, se observaron varias sillas vacías y poco fervor de los cartistas. Parecían arreados.

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Wiens le tiró “un bombazo” al cartismo. Anunció anticipadamente que se iba a ausentar porque no se quiere abrazar con corruptos y con gente que persigue a personas que piensan diferente.

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Estuvo duro Wiens, con lo cual se ganó varios puntos con los dirigentes, concejales e intendentes que sufren todos los días boicot, amenazas, marginación, castigos, etc.

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Recordó también que está imputado por el caso metrobús y el exministro de Obras Públicas que impulsó todo este “mamotreto”, el jabalinista, fue sobreseído. ¡Qué cosa!

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Y así nos va en el Paraguay.

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Hasta el momento no salió ni un comunicado del gobierno de “Pinocho” Peña sobre las declaraciones de Lula.

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Parece que no leyó todavía los diarios el jefe de Estado paraguayo. Tienen que avisarle que Lula acusó al Paraguay de invadir el Brasil y que por ese motivo comprará más armamentos.

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Con el caso Mbappé y Celeste, se mostró valiente “Pinocho”. Hasta convirtió una anécdota deportiva en una cuestión de Estado. Como decía un señor apreciado por todos: “No gaste pólvora en chimangos”.

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El MEC, otra vergüenza de este gobierno. Mientras protegen al concejal cartista Nasser Esgaib, quien posee supuesto título universitario falso, ahora recién descubre que hay funcionarios de esa cartera implicados en esta mafia que sigue viva.

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La ministra Barán por lo visto seguirá hasta el final del mandato. Siguen con el cuento de sacar pecho por la construcción de edificios pero no hay medicamentos en salud pública.

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Ni este gobierno de “Pinocho” Peña tiene remedio.

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¿Hasta cuándo el “salvador de la patria” podrá frenar las huellas de los que acaparan negocios de moda?