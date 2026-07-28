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Tal como se presumía, “Pinocho” Peña le rajó a Félix Sosa de la ANDE. No hace falta ser un experto hidroeléctrico para responder a la pregunta de por qué le sacaron.

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Ojo que el privilegio que le otorgará el gobierno cartista de “Pinocho” Peña a una empresa extranjera, con una tarifa muy por debajo a lo que plantea la ANDE, es un acto de “entreguismo”.

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Pasan los gobiernos colorados y las costumbres se mantienen. Solo en los discursos se habla de soberanía; en la realidad usan y abusan del Paraguay.

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Con este convenio, el gobierno de “vamos a estar mejor” privilegia a una firma extranjera y traslada a los usuarios el costo de la tarifa preferencial.

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¿De qué Paraguay gigante estamos hablando, si le ponemos al pobre ciudadano patas para arriba para sacarle plata y cubrir el “agujero” que nos harán con la tarifa?

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Evidentemente algún cuate de los negocios de moda está metido acá. No se puede entender tanta insistencia.

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¿Qué dirán las empresas paraguayas y extranjeras que dan trabajo en el país hace varios años y que tienen que pagar la tarifa normal?

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Wiens se negó a “abrazarse con corruptos” –tal como declaró– y así le fue. Ayer la Diosa Astrea confirmó la admisión de la imputación por el caso Metrobús. Más claro no puede ser.

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¿Cuál es la justicia verdadera en el Paraguay? Martínez Simón dijo otra cosa en su discurso ayer en el acto de reconocimiento del Estado paraguayo de la responsabilidad del asesinato del periodista Santiago Leguizamón.

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El titular de la Corte Suprema hablaba de una justicia independiente al poder político. Con los últimos fallos no se ve lo que dice.

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La Municipalidad de Asunción duda en dar a conocer los resultados de la “mafia del asfalto” en la administración cartista de Bello. ¿A quién le quieren proteger?

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Presos tienen que estar los que desviaron recursos para fines privados.