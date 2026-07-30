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Con datos oficiales a mano, le echaron ojo a la zona de La Piedad, del barrio Mbocayaty de Asunción. De más está decir que se evidencia una repudiable complicidad con la administración cartista de la comuna capitalina para dejarles sin casa a varias familias.

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Si Camilo Pérez gana la intendencia, atájense porque se viene el desalojo. Si no es por las buenas, recurrirán hasta manu militari. Algo parecido ya está ocurriendo.

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Esto es apenas una muestra médica de lo que se viene, si en las urnas no se le frena a este grupo “verde”.

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En el BCP también hay una feroz pulseada entre directivos y técnicos. Por ahora “el salvador de la patria” está tapando nomás. Pero se vienen cosas terribles.

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El “Paraguay gigante” del que tanto hablan “Pinocho” Peña y sus propaganderos dónde está. Lula nos acusó de invadir Brasil al inicio de la Guerra Grande. Ni el jefe de Estado ni el canciller abrieron la boca. Pero son “valientes” para firmar un comunicado contra la senadora Celeste Amarilla.

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Es fácil ser fuerte con los débiles como los vecinos de La Piedad, enfermos sin medicamentos, indefensos, gente sin respaldo político, etc.

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Pero a la política exterior del “Paraguay gigante” le tiembla la mano para escribir algo contra Lula. Poco favor les hacen a los héroes, incluidas mujeres que entregaron sus joyas para financiar la guerra y niños mártires de Acosta Ñu.

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“Pinocho” Peña en realidad le hace más hurras a su nuevo partido que a la Patria.

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Bien por Alliana porque reclama al Brasil la devolución de los trofeos de la Guerra contra la Triple Alianza. Sería bueno que gaste tinta también para pedirle a “Pinocho” que ponga más medicamentos en hospitales públicos y en IPS.

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El titular de Diputados, Raúl Latorre, le sigue protegiendo al legislador Esteban Samaniego, quien está imputado por un supuesto daño matrimonial a la Municipalidad de Quyquyhó que le habría causado junto a otras personas en el 2015.

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Latorre se niega a poner a consideración del pleno el pedido de desafuero de Samaniego. Obvio, sabe perfectamente que irá a juicio oral como lo hará Patricia Corvalán (ANR, HC), esposa de Esteban.