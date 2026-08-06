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Bien lo dijo el senador y reconocido médico Ignacio Iramain durante la sesión ordinaria. Agregó que mientras “Pinocho” alardea de su bonanza económica, ni gasa no hay en los hospitales públicos e IPS.

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El cartista Leite le tiró una vez más un “bombazo” al gobierno de “Pinocho”. Apuntó al Ministerio de Economía, porque dejó crecer la deuda con los proveedores de medicamentos.

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El exembajador planteó también que el Estado deje de comprar bocaditos para destinar a la salud pública. Solo en el “Paraguay gigante” de “Horror Colorado” ocurren estas cosas.

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La ciencia se pregunta hasta ahora cómo José’i González Maldonado salió “limpio” –por ahora– de las imputaciones en IPS. Era director jurídico nada más y nada menos.

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Hasta el momento es uno de los misterios más grandes de la historia del Paraguay, superando a la “presencia” del Pombero, Jasy Jatere, etc.

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Suponemos que estará en la segunda “convocatoria”.

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Los técnicos del BCP ya decifraron el misterio de “los éxitos” de los cuates de la onda verde. Hasta el momento el “salvador de la patria” y sus colegas están atajando.

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“KachiBachi” anuncia ahora como la gran cosa formar una comisión para investigar la supuesta “tragada” en IPS. Podría hacer algo más efectivo: Dejar sin efecto la construcción de su monumento para destinar los G. 563 millones a la compra de medicamentos.

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Esta plata es una gota en el mar de las necesidades de la Salud Pública de este gobierno, pero es mejor eso que la nada que ofrecen hoy “Pinocho” y compañía.

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Asunción volverá a festejar con tristeza su cumpleaños bajo la administración cartista. Está sucia, sin recolección regular de basuras, con descalabro financiero, no pagar a la Caja Municipal, con “planilleros”, superpoblación de funcionarios, oscura, insegura, etc.

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Los restantes 262 municipios esperan ansiosos el año de fundación. En la Capital, “Horror Colorado” fundió y destrozó lo que hizo Juan de Salazar.

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Y Camilo Pérez es más de lo mismo. No se distancia nada de “Nenecho”, Luis Bello y otros.