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Veremos si esto les sale gratis. Todavía existen en nuestro país funcionarios honestos en varias instituciones que, si hacen bien su trabajo, harán temblar a unos cuantos ñembo vivos que le roban a la ciudadanía.

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Está claro que tienen alquilados a algunos fiscales y magistrados judiciales, a quienes no les importa pasar por encima de las leyes y el sentido común para favorecer a sus patrones.

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Sin embargo, hay fiscales y jueces dignos que no se dejan amedrentar ni seducir con dinero. Eso es lo que les preocupa a esta gente porque pueden hacer que varios de ellos terminen en la cárcel.

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La absolución de Boidanich fue un escándalo y la prueba de cómo este grupo hace lo imposible para dar impunidad a los leales que hicieron el trabajo sucio, tapando las trapisondas del “amigo del alma” de HC.

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Menos mal que fiscales valientes evidencian la interpretación torcida e interesada de las leyes que hacen algunos que se dicen magistrados.

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A esta altura, es evidente que el cartismo utiliza a sus piezas en la justicia también para perseguir a sus adversarios. Sin embargo, esto puede volvérseles en contra en cualquier momento.

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No puede ser que la justicia le caiga solamente a algunos de los que ellos se quieren deshacer. Mientras, otros que exhiben riqueza e impunidad en la función pública nunca son molestados.

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En el Congreso, los cartistas se pelean por exhibir quién incurre más descaradamente en tráfico de influencias para ganar supuestamente votos para las municipales.

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Algunos parlamentarios actúan como si los préstamos que pagará toda la población por varias décadas son de su peculio y alardean de que “gracias a ellos” se harán obras en algunos municipios.

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Curiosamente, cada vez que se hacen licitaciones para grandes obras, los políticos que gua’u gestionaron terminan más ricos de lo que ya eran. Encima pretenden hacer creer que se sacrifican por la ciudadanía.

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Tanto Santítere como su círculo de poder siguen sin decir una palabra sobre la campaña sucia y sobre la falta de transparencia en sus declaraciones juradas. Apuestan a que la gente se olvide, algo que en estos tiempos de redes y archivos es muy difícil que ocurra.

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Tampoco dicen nada sobre inconsistencias en su plan económico y sobre las críticas que hizo el mismo FMI sobre los números que exhibe el gobierno.

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¿Esta administración tiene realmente un proyecto para el uso de energía nuclear? Sería muy bueno que compartan información con la gente. ¿O están ocultando a propósito sus planes porque, ya otra vez, hay algún negociado de fondo?