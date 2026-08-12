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Ni los grandes hombres del Derecho en Paraguay como Teodosio González, “Patrón” Encina, Casco Pagano, los Irala Burgos, Tellechea y otros hicieron esa hazaña.

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Pero si el “jurisconsulto” y exsenador cartista puede probar que sí pudo rendir seis exámenes, deberíamos cambiar la estatua de Ña Astrea en el barrio Sajonia por su escultura con toga incluida.

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Ahora, si fue realmente todo falso, este chico tiene que sufrir los verdaderos rigores de la ley. La condena debe ser ejemplificadora para la sociedad, con un fuerte respaldo a los jóvenes que hoy cursan decentemente esa materia y en homenaje a profesionales de la matrícula que se “quemaron las pestañas” y la ejercen con toda rectitud.

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El copamiento cartista está destruyendo la institucionalidad del país. Ayer en Diputados le dieron un “cheque en blanco” de US$ 50 millones al MOPC para el pago de intereses a las vialeras. ¿Dónde se vio esto? El Gobierno ni siquiera pidió.

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¿Cuál es el interés de los diputados de pagarles a las vialeras sin que el gobierno de “Pinocho” Peña solicite? ¡Qué sensibilidad de parte de los legisladores cartistas y aliados!

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Los diputados están escupiendo para arriba y lo peor del caso es que todo el país será salpicado.

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Tiene toda la pinta que el clima electoral alentó esta iniciativa. Varios quieren “asfaltar” su futuro acá.

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Terrible lo que se vivió ayer en IPS. Encontraron medicamentos vencidos con fechas borroneadas, fármacos sin cadena de frío, dinero, etc. ¡Qué vergüenza! Si nadie va preso, esta red seguirá operando con total impunidad.

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Los hombres de negocios de moda están a punto de llevarse Isla de Francia, que pertenece a los asegurados y jubilados del IPS.

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Son unos “tiburones”. Y kilómetros más allá se quieren adueñar -en algunos casos a “punta de pistola”- de varios inmuebles municipales para construir un barrio cerrado.

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Los técnicos del BCP parece que no tienen la fuerza necesaria -por ahora- para corregir todo el descalabro que están viendo. El “salvador de la patria” y sus colegas están frenando todo.