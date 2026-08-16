Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

La presencia de Nenecho Rodríguez ayer en primera fila en los festejos por el aniversario de Asunción, además de ser una vergüenza, revela el verdadero rostro del oficialismo.

Por ABC Color
16 de agosto de 2026 a la - 01:00
ÑEE/16/08/2026
ÑEE/16/08/2026Caló, ABC Color

-------

Con este hecho, nos están diciendo que no les importa que este personaje haya casi fundido a la Capital. Ellos lo reciben como si fuese un héroe.

------

¿Cómo puede ser creíble Camilín Pérez, si su entorno es el que se mezcla con este tipo que tiene el desparpajo de presentarse como si nada públicamente?

------

Es un mensaje claro de que con Camilín, todo seguirá igual. No hay ninguna autocrítica ni intenciones de mejorar Asunción.

------

Cada vez surgen más indicios y pruebas de que durante las gestiones de Vicente Bataglia y Jorge Brítez se hicieron maniobras y negociados escandalosos.

------

Ambos tienen en común el hecho de que ya cuando estaban en el cargo, había denuncias gravísimas en sus respectivas administraciones.

------

Ni Marito ni Santi tomaron medidas inmediatas. Dejaron que las cosas empeorasen hasta el bochorno para sacarlos. Es decir, el expresidente y el actual tienen responsabilidad política.

------

¿Por qué actuaron así ambos? Uno puede sospechar los motivos, aunque sea difícil probarlo.

------

Hablando de responsabilidad política, el caso Hernán Rivas avanza y todo apunta a que este personaje ni de lejos es abogado y posiblemente termine condenado.

------

Sin embargo, hay una altísima responsabilidad de quienes lo ayudaron a llegar al JEM y son cómplices sin duda.

------

Nadie puede creer que los parlamentarios, colorados y opositores que votaron por él, no se diesen cuenta de que era un cuasi analfabeto funcional.

------

Es obvio además que la decisión de que Hernán Rivas sea presidente del JEM se tomó en el lugar donde se definen todas las decisiones políticas importantes en esta administración: el quincho de la calle España.

------

Ya sabemos quién manda ahí (y en el Palacio de López). O sea, este tipo también tiene toda la responsabilidad de la barbaridad cometida.

------

El cartismo se apresta a copar la Contraloría. El objetivo es la impunidad total para ellos.