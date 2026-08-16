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Con este hecho, nos están diciendo que no les importa que este personaje haya casi fundido a la Capital. Ellos lo reciben como si fuese un héroe.

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¿Cómo puede ser creíble Camilín Pérez, si su entorno es el que se mezcla con este tipo que tiene el desparpajo de presentarse como si nada públicamente?

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Es un mensaje claro de que con Camilín, todo seguirá igual. No hay ninguna autocrítica ni intenciones de mejorar Asunción.

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Cada vez surgen más indicios y pruebas de que durante las gestiones de Vicente Bataglia y Jorge Brítez se hicieron maniobras y negociados escandalosos.

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Ambos tienen en común el hecho de que ya cuando estaban en el cargo, había denuncias gravísimas en sus respectivas administraciones.

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Ni Marito ni Santi tomaron medidas inmediatas. Dejaron que las cosas empeorasen hasta el bochorno para sacarlos. Es decir, el expresidente y el actual tienen responsabilidad política.

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¿Por qué actuaron así ambos? Uno puede sospechar los motivos, aunque sea difícil probarlo.

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Hablando de responsabilidad política, el caso Hernán Rivas avanza y todo apunta a que este personaje ni de lejos es abogado y posiblemente termine condenado.

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Sin embargo, hay una altísima responsabilidad de quienes lo ayudaron a llegar al JEM y son cómplices sin duda.

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Nadie puede creer que los parlamentarios, colorados y opositores que votaron por él, no se diesen cuenta de que era un cuasi analfabeto funcional.

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Es obvio además que la decisión de que Hernán Rivas sea presidente del JEM se tomó en el lugar donde se definen todas las decisiones políticas importantes en esta administración: el quincho de la calle España.

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Ya sabemos quién manda ahí (y en el Palacio de López). O sea, este tipo también tiene toda la responsabilidad de la barbaridad cometida.

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El cartismo se apresta a copar la Contraloría. El objetivo es la impunidad total para ellos.