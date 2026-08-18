--------

Está bien como jefe de Estado que se solidarice con autoridades extranjeras por un motivo especial, pero no puede ignorar un hecho tan relevante ocurrido en el país.

--------

¿O no le interesa lo que pasa a la gente o no quiere dejar en evidencia la inutilidad del MOPC de Claudia Centurión? Ambos casos son graves.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 1970 hasta el fin de semana se produjeron cerca de 80 muertes solo en Pedrozo. Pero a los gobiernos, especialmente colorados, solo les interesan las licitaciones millonarias en las rutas, no el ciudadano. A esto le llaman el “Paraguay gigante”.

--------

Ayer un grupo de legisladores de la oposición presentó un pedido de interpelación para la “mimada” ministra Centurión, pero rápidamente los cartistas le pusieron un freno. ¡Qué raro!

--------

El ahijado de “Kachibachi”, un tal Jiménez, que se encarga de la seguridad vial ndajeko, ¿qué dice al respecto? Difícilmente le culpe al gobierno de “Pinocho” de algo porque es hurrero.

--------

¿Y la Opaci? La ONG amiga de los colorados siempre se lava las manos cuando hay accidentes. Nunca son responsables de nada, pero a la hora de meterles la mano en el bolsillo a los contribuyentes, están presentes.

--------

Ayer la ministra “mimada” ni siquiera dio la cara ante la ciudadanía. Le tiró la responsabilidad a un viceministro para que intente justificar todo lo que pueda. Pero no logró su objetivo.

--------

El senador Nano Galaverna no dice nada sobre el accidente. ¿Justificará el desinterés del Gobierno o saldrá en defensa de sus compueblanos?

--------

Por arte de magia apareció el avión de un brasileño, quien está privado de su libertad desde marzo por un gran escándalo financiero.

--------

Recién ahora se sabe. Es como esconder un elefante en un copetín. Ni Copperfield fue capaz de tanto.

--------

Ojo que esto puede traer cola, si se confirma lo que se sospecha. Como medida de urgencia se guardaron todos los documentos.

--------

Los técnicos del BCP quieren que se ventilen los números que están a la vista, pero el “salvador de la patria” y sus colegas están frenando por ahora. Tarde o temprano se va a saber.