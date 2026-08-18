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Le tienen que avisar a “Pinocho” Peña que una familia perdió la vida en Pedrozo para que tuitee algo. Pedrozo es una compañía de la ciudad de Ypacaraí, República del Paraguay.

Por ABC Color
18 de agosto de 2026 a la - 01:00
ÑEE/18/08/2026
ÑEE/18/08/2026Caló, ABC Color

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Está bien como jefe de Estado que se solidarice con autoridades extranjeras por un motivo especial, pero no puede ignorar un hecho tan relevante ocurrido en el país.

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¿O no le interesa lo que pasa a la gente o no quiere dejar en evidencia la inutilidad del MOPC de Claudia Centurión? Ambos casos son graves.

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Desde 1970 hasta el fin de semana se produjeron cerca de 80 muertes solo en Pedrozo. Pero a los gobiernos, especialmente colorados, solo les interesan las licitaciones millonarias en las rutas, no el ciudadano. A esto le llaman el “Paraguay gigante”.

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Ayer un grupo de legisladores de la oposición presentó un pedido de interpelación para la “mimada” ministra Centurión, pero rápidamente los cartistas le pusieron un freno. ¡Qué raro!

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El ahijado de “Kachibachi”, un tal Jiménez, que se encarga de la seguridad vial ndajeko, ¿qué dice al respecto? Difícilmente le culpe al gobierno de “Pinocho” de algo porque es hurrero.

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¿Y la Opaci? La ONG amiga de los colorados siempre se lava las manos cuando hay accidentes. Nunca son responsables de nada, pero a la hora de meterles la mano en el bolsillo a los contribuyentes, están presentes.

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Ayer la ministra “mimada” ni siquiera dio la cara ante la ciudadanía. Le tiró la responsabilidad a un viceministro para que intente justificar todo lo que pueda. Pero no logró su objetivo.

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El senador Nano Galaverna no dice nada sobre el accidente. ¿Justificará el desinterés del Gobierno o saldrá en defensa de sus compueblanos?

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Por arte de magia apareció el avión de un brasileño, quien está privado de su libertad desde marzo por un gran escándalo financiero.

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Recién ahora se sabe. Es como esconder un elefante en un copetín. Ni Copperfield fue capaz de tanto.

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Ojo que esto puede traer cola, si se confirma lo que se sospecha. Como medida de urgencia se guardaron todos los documentos.

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Los técnicos del BCP quieren que se ventilen los números que están a la vista, pero el “salvador de la patria” y sus colegas están frenando por ahora. Tarde o temprano se va a saber.