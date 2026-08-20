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A “Pinocho” Peña poco o nada le importa la vida de la gente, la salud, etc. ¿Cuándo vamos a aprender?

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Los “apóstoles” del cartismo en ambas cámaras del Congreso ya cerraron filas en defensa de Centurión.

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Pero una cosa es defenderle políticamente a la ministra del gobierno de tu movimiento político; pero otra es ignorar el dolor de los fallecidos.

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Ayer la mayoría de los cartistas se ausentaron en el emotivo homenaje dentro de la sala de sesiones, con el agravante de que un matrimonio que trabajaba en la Cámara Alta perdió la vida en el accidente en Pedrozo.

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Entre los ausentes estaban “KachiBachi” y “Nano” Galaverna, este último oriundo de Ypacaraí. Pasan los días y Calesito no sabe qué postura adoptar porque debe seguir el libreto del “Patrão”. Y después les pedirá los votos a sus compueblanos.

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La urna (hoy máquina de votación) es el mayor castigo para esta clase de políticos.

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Una vergüenza cómo el gobierno dibuja viaductos ignorando las necesidades de la gente. Ayer ABC TV mostró en vivo y en directo el padecimiento y temor de los vecinos de Pedrozo por las futuras obras, que están muy atrasadas.

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Hasta ingenieros del exterior trajeron para “solucionar” un tramo sumamente peligroso. Todo lo miran con fines recaudatorios.

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Cuentan los que saben que el tema del avión que fue al Mundial está dejando consecuencias en el país. Según el “letrado”, todo está en regla. Ahora, las autoridades brasileñas no están muy convencidas de ese argumento, por algo piden la devolución.

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Seguro que un reto de aquellos ligó el “asesor de alquiler de aeronaves”. Metió dos goles en contra ya. Ni con diez mil tuits o comunicados se podrá justificar.

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A Camilo Pérez, el candidato cartista a la intendencia de Asunción, le están armando un tour por barrios populares para acopiar votos.

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Para Pérez, que es del mismo equipo político de “Nenecho”, Luis Bello, Erico Galeano, Hernán Rivas y otros “próceres” de “Horror Colorado”, será toda una novedad ver a asuncenos sin agua potable, por ejemplo.