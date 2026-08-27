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Como loritos los legisladores afines a “Horror Colorado” repiten que no hay plata. En realidad, sobra dinero, solo que la salud pública no está entre las prioridades de “Pinocho” Peña.

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Solamente habla durante la campaña electoral de su compromiso con la salud. En los hechos, se evidencia como mínimo desinterés para no decir desprecio hacia la clase humilde y al personal de blanco.

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La ministra “ambu’a” tampoco da la cara y tiene un feroz incendio enfrente. Solo aparece para las inauguraciones de edificios con fachadas de hospital. Y luego se borra. Cero empatía hacia sus colegas.

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Ayer apareció “la gran solución”: el titular de Diputados Raúl Latorre (ANR, cartista), uno de los “padrinos” de los “nepobabies”. Lo único que dijo es que va a ser el mediador. Hasta ahí llegó.

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Le puso más garra a la campaña política del cartista Camilo Pérez para la Intendencia.

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“Pinocho” Peña ni siquiera tuitea nada. Resulta raro porque fue ministro de Hacienda y sabe perfectamente la problemática de caja. Pero hoy ya está en su “nube”. Cero aura.

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La ministra “mimada” se salvó de nuevo ayer en el Senado porque postergaron por 22 días el pedido de interpelación.

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Así como están las cosas, enviarán directo al freezer. Ya llegó “la orden superior” desde el “quincho”.

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Tal como estaba previsto, el cartismo copará también la Contraloría con Camilo y Armindo Torres.

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La dupla será premiada -cuando le designen en Diputados- por sus múltiples informes “a favor” de los cuates de “Horror Colorado”. Hay una larga lista: desde la mansión de San Ber hasta el pedido para rajarle a Miguel Prieto de la Municipalidad de Ciudad del Este y ponerle obstáculos a su carrera presidencial.

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Además, le premian a Camilín por arrodillarse ante el poder, que convirtió a la Contraloría en un costoso “florero”.

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A Petta, candidato cartista a edil, le creció la nariz en el juicio. No dijo quién dio “la orden superior” para darle el título a Rivas.