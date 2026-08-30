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Su ministro dice que no hay plata. Si realmente es así, esperemos que el proyecto de presupuesto que se va a presentar a más tardar el martes 1 de setiembre elimine una enorme cantidad de groseros beneficios.

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Difícilmente eso ocurra en plena recta final para las elecciones municipales, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

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Paraguay es un país rico con gente pobre porque la clase política es la culpable de la mala distribución, en este caso de los impuestos.

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El cartismo diseñó a las apuradas una estrategia que fue un fracaso absoluto: elevar los impuestos para cubrir los reajustes salariales de los médicos.

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Parece más una campaña sucia salida de “Horror Colorado” que una propuesta. La intención cartista era gua’u trasladarle a la ciudadanía los reclamos de los galenos.

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“Trato Apu’a” fue el vocero, pero reculó porque perdieron autoridad moral cuando se autoaumentaron G. 5 millones.

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“KachiBachi” y Latorre’i gua’u son médicos al igual que Tony, pero hasta el momento no presentaron ni una esquela de propuesta para que sus colegas trabajen con un salario digno. Es más, deberían ser los primeros interesados porque perjudican a la ciudadanía y de paso al desastroso gobierno que defienden a capa y espada.

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“KachiBachi” repite y repite hasta el cansancio que el culpable de la situación del país es el gobierno anterior. Podría decir también que es el Partido Colorado, pero no se va a animar porque en el anterior al anterior estuvo su “Patrão”.

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Latorre’i se muestra gua’u como un “gran gurú”, pero con el antecedente de los “nepobabies” en su administración, no tiene autoridad para hablar.

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La “hurrera” de la Juventud, una tal Salma, pasa su tiempo haciendo campaña política a favor del cartista Camilo Pérez, del mismo equipo de Nenecho y Luis Bello.

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No se le reconocen méritos en favor de la juventud paraguaya, pero sí “trabaja” para sus correligionarios.

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Están saltando los resultados de la famosa “cumbre contra la corrupción” gua’u que convocó “Pinocho”. Se va a consumar con el rekutu de Camilo Benítez.