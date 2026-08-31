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La otra opción es que no le interesan la salud pública y la de los habitantes de este país.

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Resulta muy raro eso porque en campaña política dijo que los médicos y los funcionarios administrativos del sector salud iban a ganar más. Hasta Tony Barrios certificó eso en el acto cuando uno de sus afiliados le preguntó.

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A menos que le hayan engañado al electorado al solo efecto de ganar votos para llegar a la Silla de los López, con el objetivo de que sus cuates ya “estén mejor”. Al menos eso se ve hasta ahora.

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¿Qué plan tiene el Gobierno para cubrir las vacancias de los profesionales de blanco por renuncias masivas? Según el “genio” de Natalicio Chase, salen 11.000 médicos y hay otros 15.000 que van a ingresar.

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¿Cómo sabe Chase esto? Ni la ministra Barán tiene estos datos. Pero siempre hay un cartista que cree o intenta sin éxito convencerle a la gente de que los seres humanos somos apenas unas estadísticas en el mapa electoral.

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O tal vez los médicos que dice Chase son como los Hernán Rivas del Derecho.

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En Petropar no se ve “economía de guerra”. Varios funcionarios fueron a Europa a hacer un curso con millonarios viáticos que hasta superan el salario de algunos. Y así nos va.

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En la “cuna de los nepobabies”, los funcionarios se pegan unos viajes millonarios. Mientras tanto, Latorre’i se ofrece gua’u como mediador ante sus colegas médicos. Puro humo.

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Resulta raro que Alliana no interceda en la problemática con los médicos. Solo se ofrece como solución en algunos temas y en otros casos desaparece. Tal vez estuvo muy ocupado en el Rally.

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Hoy se inicia el juicio oral a Miguel Prieto. Los cartistas están expectantes a este proceso porque cuanto antes ya le quieren “cortar la cabeza” al presidenciable de la oposición.

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Ojo que este juicio se iba a iniciar el año que viene, pero se adelantó... por un extraño sortilegio.

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Los números ponen de mal humor al “quincho” porque Prieto parece que encabeza las preferencias. Entonces, las fichas están puestas en el edificio de Sajonia.

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Varios favores ya se hicieron desde ahí, que incluye sobreseimientos a los cuates y “garrote” a los enemigos del poder.

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Otro que está cerca de la “guillotina” es Wiens, el precandidato presidencial de Añetete. La idea es dejarle pista libre a Alliana.

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El temor de “Horror Colorado” es que caiga la ANR porque no solo perderán privilegios sino que hay serio riesgo de pisar las penitenciarías, siempre y cuando se tengan a la Fiscalía y a la Justicia con vendas.