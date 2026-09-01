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Según la línea de pensamiento de “Horror Colorado”, en términos estadísticos son pocos los médicos. Claro, para este clan político que manejan los poderes en Paraguay los ciudadanos somos apenas una estadística.

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Cuentan los que saben que “Pinocho” le dio su pleno respaldo a la escondida ministra de Salud. Esto se evidenció ayer a la tarde en la conferencia de prensa donde tampoco ofrecieron un plan alternativo a los médicos más que la carrera sanitaria por “meritocracia”.

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Reapareció el jefe de Gabinete, Javier Giménez, para lanzar el cuento de la “meritocracia”. Por lo visto los temas que le afectan al ciudadano de a pie no es lo suyo.

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Además, Giménez contradice el discurso de su jefe “Pinocho”, quien en campaña dijo que solo se llega a los cargos gracias al Partido Colorado y los que tengan títulos universitarios que no se hagan de los “guapitos”.

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¿Cómo llegaron los “nepobabies” a ganar lindos sueldos más que los médicos?

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Si el ciudadano se siente ofendido por la insensibilidad del Gobierno ante los reclamos de los médicos y de la gente por falta de medicamentos, puede expresar su rabia en las urnas en las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

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“Pinocho” es un verdadero “saltimbanqui” también en materia de posturas. Cuando era ministro de Hacienda, el 1 de setiembre de 2016, decía que hay “menos racionalidad” en los médicos en comparación con los docentes. “El rubro que más creció (el de la Salud) en términos salariales. La posición de ellos es radical”, decía.

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Cuando era candidato a presidente cambió su discurso. Dijo que los médicos merecen ganar más.

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Y cuando asumió el cargo, el 19 de febrero de 2024, hizo un videíto con su esposa y prometió mejorar principalmente el Hospital Nacional de Itauguá. Pasaron dos años y seis meses y solo hay un plano para la construcción de un nuevo hospital. Más nada y carencia de medicamentos e insumos.

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Mientras tanto, la clase política y otros poderes del Estado siguen despilfarrando dinero en viajes, groseros beneficios, comisionamientos, etc. Como si todo estuviera bien en el país.