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Ayer se sumaron los médicos del IPS. ¡Cham!

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Antes que escuchar y dialogar, el gobierno cartista busca ahora dividir a los médicos. “Cajonean” renuncias mientras ofrecen a un grupo mejoras salariales. A esto le llaman “vamos a estar mejor”.

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Y el BCP lanzó un chiste en medio de esta histórica crisis de salud pública. Según la banca matriz, agosto cerró con cero de inflación.

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Son capos –para no decir otra cosa– dibujando números pero con su pincel no pueden pintar un paisaje bonito para el país.

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Cuentan los que saben que hay un informe de 25 páginas que generó una feroz pelea en el BCP. Uno de los firmantes “ya voló”. El “salvador de la patria” lo tiene guardado bajo siete llaves.