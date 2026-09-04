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Lo peor del caso es que cree o le hacen creer que gracias a su gestión tenemos un “Paraguay Gigante”.

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De paso, le creció aún más la nariz porque dijo que está cumpliendo sus promesas ñandecó. ¿Se habrá referido a su plan de “vamos a estar mejor”? Para sus cuates sí; para la ciudadanía en general es uno de los peores gobiernos post-Stroessner.

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Hasta su “Patrão” le reclama la falta de trabajo en salud pública.

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El liderazgo de “Pinocho” es tan playo que se tuvo que rendir ante la masiva renuncia y cargos a disposición de los médicos. La ministra “ambu’a”, que no puede bailar La Bamba, intentó hacerse entender con sus propuestas a los hombres de blanco.

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El “superministro” criticó cómo titulan los medios de comunicación no alineado al gobierno de “Horror Colorado”. Acto seguido explicó en qué consiste la meritocracia. Sería bueno que apliquen eso a toda la función pública, si se animan.

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Como un gran logro de este “histórico” gobierno, la Barán anunció que pagarán los feriados trabajados. El próximo anuncio será el goce de vacaciones.

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Ojo que el cartismo va cumpliendo su plan de copamiento. Hace unos días tomaron por “asalto” la Contraloría y ahora apuntan al edificio de la diosa Astrea.

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Cuentan los que saben que hay tres ministros en la mira. Casualmente estos doctores no asistieron a la reunión secreta con “Pinocho” en diciembre de 2025.

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¿Qué traen entre manos? Hay una fijación muy fuerte con los sectores que investigan temas judiciales y manejo de dinero. O temen de los datos que están saltando de la “campaña sucia”, que es peor que la Voz del Coloradismo.

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No sería nada raro que en Diputados alguien presente un pedido de juicio político por cualquier motivo.

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Puede que se relacione al informe de 25 páginas, que genera una feroz pelea en el BCP. Si este documento llega a conocer la luz pública, hay que construir una nueva penitenciaría.

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El “salvador de la patria” es el cancerbero de esta carpeta. Pero ya se filtraron algunos datos.