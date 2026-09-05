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Los galenos están yendo ahora a formalizar sus renuncias y las cifras se acercan a las anunciadas días pasados.

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Hasta Bachi dijo ayer que si renuncia un solo terapista del hospital público ya es grave. Y los hurreros cartistas recurren a las matemáticas, usando porcentajes para desacreditar la legítima lucha de los trabajadores de la salud pública.

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Ni la “campaña sucia” que les están tirando a algunos médicos podrá ocultar la realidad de los hospitales públicos y el sufrimiento del ciudadano más necesitado.

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Algo tiene ese sillón presidencial. “Pinocho” Peña ya otra vez evidenció su vena dictatorial. Dijo que varios se esconden detrás del micrófono y de la tinta para cuestionarle y les pidió que se bajen a la arena política.

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En realidad, los que se esconden son los “sicarios digitales” que le rodean a él porque cobardemente atacan a periodistas, políticos y ciudadanos en general que cuestionan la pésima gestión de este gobierno cartista que prometió que “vamos a estar mejor”.

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“Pinocho” no tiene ni idea había sido de cómo funciona la democracia. Cree que somos solo electores, habitantes o contribuyentes y que los políticos son los únicos ciudadanos.

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Debería buscar algún Principado porque “gigante” es el daño que le hace al Paraguay.

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Sería bueno que salga a la luz pública el informe de 25 páginas que obra en el BCP. Dicen que contiene datos reveladores.

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El “salvador de la patria” y sus colegas están intentando atajar como pueden el temporal que se viene. Tarde o temprano se sabrá.

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Le avisamos al titular del IPS, Isaías Fretes, que el sistema informático de la Dirección Obrero-Patronal cayó. Ergo: en la previsional hasta ayer no se pudo hacer ningún pago.

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Los “genios” del Sistema REI están felices porque no tienen que trabajar, pero los contribuyentes están preocupados porque IPS muy capaz que quiera cobrar multa por atraso.

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Sería muy útil que emitan un comunicado de la falla y que avisen cuándo se va a restablecer el servicio porque varios de los funcionarios que atienden al público en el primer piso no tienen mucha paciencia.