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Aparentemente, creen que si no dicen nada, el tema no existe. Pero las pruebas publicadas dicen de manera contundente que la campaña existió y existe y están involucrados varios personajes importantes del gobierno.
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¿De dónde será que saca Santítere que alguien le tiene miedo y se esconde detrás de un micrófono? ¿O es una amenaza?
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El que se querrá esconder, si las cosas siguen como hasta ahora en nuestro país, es él. Por su falta de gestión, por no cumplir sus promesas y por mentir.
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Cada vez que abre la boca se nota su falta de preparación y de templanza para ser una persona pública. Se ve como un emperador al que hay que temerle y alabarle.
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Este muchacho atrasa algunos siglos en su concepción sobre lo que significa manejar un Estado democrático.
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El afán que tiene el grupo político que nos gobierna por acaparar las instituciones, especialmente las que deben controlar y el Poder Judicial, deja traslucir el miedo que tienen a que se investigue seriamente sus fortunas y sus manejos económicos.
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Saben que con organismos independientes y una justicia con fiscales y jueces probos tienen demasiado que explicar a la ciudadanía.
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Como en la época del tiranosaurio, quieren tener el control total y que las instituciones estén simplemente de adorno.
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Lastimosamente para ellos, no podrán cortar la libertar de expresión de la ciudadanía y de los medios de comunicación.
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Parece que la diputada roquealonseña que gusta de exhibir lujos por las redes es otra que no aguanta las críticas e insulta a quienes se atreven a cuestionarla.
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Es simpático ver cómo algunos parlamentarios y dirigentes cartistas hacen malabarismos verbales para evitar criticar a Santítere, como si él no fuera el principal responsable de las cosas que están mal en el país.
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Por eso se la agarran con los ministros y ministras, como si estos se hubieran autonombrado en el cargo.
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Mucho tiempo antes, y varias veces, se le advirtió a Santítere que en el tema de salud pública había una crisis. El Patrao y Leite fueron algunos de los que le avisaron.
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Ante todas las advertencias, él y su círculo se referían a Hambre Cero como si la alimentación de los niños, que ni siquiera es durante todo el año, fuera el mayor logro de la historia política de este país.
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Ahora estalló la crisis y no tienen propuesta. Encima, pretenden decir sencillamente “no” a los reclamos. Prefieren que se siga robando y despilfarrando antes que dar una solución.