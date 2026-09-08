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Lamentablemente, a este nivel “histórico” llega al desgobierno de “Pinocho” Peña, que poco o nada ya le importa la salud del país.

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¿Que dirán ahora los “perifoneros cartistas”, quienes se estuvieron burlando de la postura de los médicos y anestesiólogos? ¿Ya le dan permiso a la ciudadanía para decir que se trata de renuncias masivas o no?

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Se parece a los stronistas que no permitían informar que la temperatura superaba los 40 grados.

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En realidad, es una verdadera catástrofe lo que está ocurriendo. “Pinocho” Peña y la ministra “ambu´a” ningunearon el reclamo de los galenos y ahora a toda costa quieren dividir al grupo para desactivar una nueva huelga prevista para el 21 y 22 de setiembre.

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Ayer se reunió en el “quincho mayor” el primer anillo del “Patrão” para analizar supuestamente la salud.... y también otros temas que están a punto de explotar... y de verdad.

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El informe de 25 páginas del BCP está en una “olla a presión”. El “salvador de la patria y sus colegas ya no saben qué hacer para tapar lo que ya se está viendo.

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Llamativamente la bancada cartista presentó un pedido de informes al BCP sobre el “banco amigo”. ¿Qué estará pasando? Evidentemente hay un pirevai atmosférico en el círculo áulico o se pilló algo.

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O puede ser también una “jugada” para evitar que las esquirlas salpiquen a la Junta de Gobierno.

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El alicaído gobierno de “Pinocho” Peña lanzó la idea, a través de la DNIT, de su interés de cobrarle más impuesto al medicamento de moda.

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Pero cuando se habla del tabaco pegan el grito al cielo. Al producto que daña la salud no le cobran impuesto pero al que beneficia sí le quieren dar con todo.

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El argumento “técnico” gua´u es que el tabaco forma parte de la industria nacional. Y el otro medicamento también. ¿En qué quedamos?

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El Gobierno tiene que aclarar qué pasó realmente con Hugo Javier. ¿No era que los más buenos estaban en Esperanza? Lo de la caída solitaria no convence para nada.