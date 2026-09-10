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Al momento de discutirse las solicitudes en la sesión extra, varios senadores miraron al plenario para ver qué colorado es peñista.

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Pero ¡oh sorpresa! No fueron los colorados, sino un par de azules que había sido tienen buen “feeling” con “Pinocho Peña”.

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Se sospechaba del cuarteto líberocarista, pero en el debate dieron un encendido discurso Celeste y Nakayama. ¡Cham!

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Evidentemente que “Pinocho” Peña dejó sus “profundas huellas” en su paso por el PLRA antes de cruzar el Rubicón.

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Pero esas “huellas” parece que se fortalecieron a partir del 15 de agosto de 2023. De otra manera no se explica por qué tanto entusiasmo por frenar pedidos de informes.

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Pero el enojo al menos se evidenció ayer en el cartismo hacia “Pinocho” Peña porque se aprobaron los pedidos, incluido de los oficialistas.

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A partir de ahora el BCP de Carvallo, cuate de “Pinocho”, debe responder en 15 días desde el momento que recibe la notificación.

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Obviamente “Pinocho” Peña minimizó la presentación del pedido de informes sobre Ueno Bank, entidad al cual estuvo formalmente vinculado siendo presidente incluso.

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Si había reconciliación o “abrazo republicano” en la semana de aniversario del partido, se iba a recular, pero no ocurrió tal cosa.

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No es raro que “Pinocho” Peña intente poner paños fríos a situaciones calientes.

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Cuando se encienden los flashes aprieta play y comienza a rodar el casete: están haciendo cosas “históricas”, la culpa la tiene el gobierno anterior, están levantando un “Paraguay gigante”, el aplazo de la educación no es su culpa y que su administración compró más libros que el de Carlos Antonio López, el diálogo es la salida para encontrar solución a los reclamos de los médicos y docentes, bla, bla, bla.

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La realidad dice otra cosa: el país está en terapia porque poco o nada le importa la salud. La parte de la educación que le interesa es la millonaria licitación de Hambre Cero y los pupitres.

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¿Cuándo saldrá el informe de 25 páginas del BCP? Es más esperado que la venida de los extraterrrestres a la Tierra. Cuando tengamos humo blanco, volará todo.