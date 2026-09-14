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Para salvar las formas, la ministra “ambu’a” gua’u renuncia. En realidad se fue de la peor manera. Era “Pinocho” o ella.

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Isaías Fretes va a Salud Pública y Derlis León queda como titular del IPS. Es como que Barán se vaya a la previsional.

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Derlis León fue destituido del cargo de director general de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) tras la muerte de un bebé por falta de terapia en el recién inaugurado hospital de Villarrica, en febrero de 2025. ¿Se acuerdan de aquella foto sonriente de Barán, “Pinocho”, Cesarito Sosa, etc.?

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Luego, este mismo gobierno le “recicla” a León y lo pone en la Gerencia de Salud en mayo de 2025, en sustitución de Ruth María Zayas Centurión. A esto le llaman “vamos a estar mejor”.

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“Pinocho” y sus ñembo asesores intentaron “cosas históricas” en salud pública con videítos y recitados en X. Obviamente que el fracaso estaba escrito.

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Para intentar calmar las aguas fue hasta el festejo de la ANR, buscando dibujar una sonrisa cuando se encontró con su “Patrão”. Pero no pudo sostener todo el tiempo y por varios momentos se los ve con “cara de guerra” a ambos.

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El “Patrão” le tocó el Talón de Aquiles a “Pinocho” con el informe del Senado al BCP sobre Ueno Bank. Rápidamente fueron convocados los de Asoban a Mburuvicha Róga, reunión que siempre ninguneó “Pinocho”.

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Durante el “festejo” colorado, se vio en videos que Nicanor y Alderete estaban en plena discusión. ¿Qué habrá pasado?

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Cuentan los que saben que Alderete “le entró con una plancha” a Nicanor. Parece que don “Aña Cua” se volvió peñista y dejó el cartismo, y ahí empezó el guarará.

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Mientras desfilaba la caballería republicana, los dos capos de la ANR se lanzan “misiles”. Felipito Salomón intentó calmar las aguas, pero parece que no tuvo mucho éxito.

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A dos años de la conclusión del “eterno” mandato de “Pinocho”, ya se dieron cuenta los cartistas de que fueron engañados por el inquilino de Mburuvicha Róga y su grupete.

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Pedrito Alliana quedó mal parado en esta interna. Defendió al gobierno de “Pinocho” cuando todo el mundo se está distanciando de Peña. Y eso le preocupa al dueño del “quincho”, porque no hay peñismo que atraiga votos. Ergo: está en peligro la continuidad en el 2028.

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El “ministro Villete” está calladiiito... Hace rato tenía que rajar también, pero al que sabemos le tiembla el pulso para firmar la destitución.

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Ojo que esta semana el Senado analiza otro pedido de informes al BCP sobre IPS-Ueno Bank, etc.