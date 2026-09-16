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¿No iban a revelar acaso luego de las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre?

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Por lo visto el “Patrão” ya no quiere saber nada de “Pinocho” Peña y dejó en claro ayer quién manda en el Partido Colorado.

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En la misma Junta de Gobierno anunció a Baruja como candidato a Vicepresidente de la República para el 2028, en medio de aplausos de los presentes.

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¿Por qué se apuró el “Patrão”? Cuentan los que saben que Alliana se declaró “peñista” el viernes en el “festejo” en el Panteón. Por ahí podría venir la furia del titular colorado.

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Pero nadie se esperó la reacción de Alliana. Horas después, en su red social, enfrentó al “Patrão” y ratificó que no declinará en su postura de dar a conocer quién será su dupla luego de las municipales.

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Como decía un recordado colega: ¡Qué momento! Esto va a traer mucha cola en vísperas de unos comicios claves.

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El futuro de la dupla cartista depende de las municipales. Si hay derrotas en Capital, Ciudad del Este y otros puntos importantes al mismo tiempo, la crisis que ya se vive actualmente se va a profundizar aún más.

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Alliana hasta podría declinar de su candidatura y el cartismo se verá obligado a buscar urgentemente a algún “Pato Donald” para acompañar a Baruja.

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Muchas especulaciones ya circulan a partir del mensaje de Alliana.

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Ojo que con el anuncio del “Patrão”, Latorre y los 15 gobernadores colorados quedaron sin el pan y la torta. Manejaban la leve esperanza de ser considerados, pero fueron “ninguneados”.

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“Pinocho” Peña prudentemente se quedó callado –por ahora– pero le apoya a Alliana.

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Sin disimulo ya se instaló la crisis en “Horror Colorado”.

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Ojo que hoy se trata de vuelta en la sesión de la Cámara de Senadores otro pedido de informes al BCP sobre IPS, que apunta a la entidad que acapara todo.

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Volveremos a medir la temperatura política, especialmente dentro de la ANR como ocurrió la semana pasada.