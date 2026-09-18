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La situación se volvió insostenible porque varios de los “ahijados” del “Patrao” se están rebelando porque ya no quieren obedecer ad eternum las “órdenes superiores”.

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Algunos están pidiendo tregua hasta después de las municipales porque una derrota en Asunción y otros distritos importantes puede agravar aún más la situación y peligrar incluso la continuidad para el 2028.

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Un sector ya se subió al “Titanic peñista” encabezado por Alliana, el “ministro Villete”, Camilo Pérez, Latorre, José Alberto del “Aña Cua”, el director de Yacyretá, Luis Benítez, y otros “próceres”.

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Los 15 gobernadores colorados están firmes -por ahora- porque “Pinocho” Peña les tiene agarrados con el tema “Hambre Cero”, linda “mamadera” que garantiza fidelidad política “per sécula seculom”.

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Cuentan los que saben que el “Patrao” le dio tiempo hasta el 5 de octubre para que Alliana acepte a Juanca Baruja. Si no le gusta, puede hacer sus “maletas” y marcharse a otro movimiento, así dicen.

El ultimátum le dio el miércoles, café negro de por medio.

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“Pinocho” Peña le comunicó a Alliana que ya tiene su candidato. A Pedrito le gustó, pero no coincide con el nombre que impone el “Patrao”.

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Es una cuestión de calendario nada más. El Rubicón tendrá más tráfico que el estrecho de Ormuz en esos días. Los “gongoleros” deberán ejercitar sus brazos.

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Bien se sabe que el fondo de la cuestión son miles de miles de millones Franklin. La diferencia no está en la falta de medicamentos en hospitales, la inseguridad, el vergonzoso aplazo en PISA, tragedia en las rutas, etc.

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Hay un nefasto personaje que anda haciendo picaditas con la “pelota manchada” a la espera de que le llame el “Patrao”.

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“Pinocho” Peña ya recitó de nuevo su frase: la prensa instaló la crisis. Si le tomamos en serio, los medios le hicieron firmar a la fuerza a Tony Barrios, Bachi y Chase el pedido de informes para el BCP sobre Ueno.

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Tiene mucha imaginación “Pinocho”. Puede escribir un libro de ciencia ficción. De paso intentó dar una explicación matemática: sumar, multiplicar y no dividir y restar. Otras cosas se multiplicaron acá. Ese es el tema.