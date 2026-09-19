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Le va a costar mucho “la independencia” a “Pinocho”. “Gepetto”, cuando se enoja, puede decretar el ostracismo de los integrantes de su movimiento.

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Ya lo había anticipado en el festejo de los 139 años de la ANR. Les recordó a los “rebeldes” que en el partido hay un Tribunal de Conducta.

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Salió también una “recomendación” no escrita que consiste en guardar silencio sobre la crisis en “Horror Colorado” hasta las elecciones municipales.

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Es apenas una “recomendación”, con la advertencia de que si alguien desobedece, puede sufrir el duro frío de la llanura. “Más claro puedo ser”, diría un influyente político.

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Sin embargo, el mutismo suena fuerte en las paredes del movimiento oficialista. Es una cuestión de calendario nada más saber quiénes quedarán heridos y contusos. Ojo: habrá expulsados también del movimiento por “traidor”. Ya se “decretó” esto hace raaaato...

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Cuentan los que saben que en el “quincho” comenzó la búsqueda de talentos. Hasta ahí nomás vamos a decir, parafraseando a un pensador contemporáneo.

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Pero según “Pinocho” Peña, la crisis en su movimiento lo creó la prensa... pero no “la amiga”, sino la que critica y le descubre a los que prometen que “vamos a estar mejor”.

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“Pinocho” enfrenta ahora otro “incendio” tan grave aun como el político. Ayer, a cara de perro fue una prolongada reunión en Mburuvicha Róga.

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No pasó desapercibido que el BCP evidenciara ayer que perdió totalmente su independencia. Tanto costó construir desde el 2003, que se fue de nuevo al “tacho”.

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“Pinocho” siendo anfitrión gua’u de un encuentro, pero con “camiseta verde” puesta. Esto es más grave que la discusión entre cuatro paredes que mantuvieron ayer en la residencia presidencial.

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Veremos cuándo y cómo responde el BCP de Carvallo las 31 preguntas que le hace el Senado sobre Ueno Bank. ¿Por qué “Pinocho” no se anima a retarles públicamente a Tony Barrios, Bachi y/o a Chase porque se dejaron manipular por la prensa crítica, la que tanto le molesta a Peña? ¿O a Horacio?, si se anima.