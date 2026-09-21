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Suponemos que su viaje a Caracas no habrá sido siguiendo alguna “sugerencia” del presidente del país del Norte.

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Igual que Allianita, él seguro no acepta imposiciones... a menos que se trate de alguna a la que no pueda decir que no, porque es un trueque por otro favor anterior que le hicieron.

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Veremos cuándo responde el BCP al pedido de informes. Dicen que lo harán después del 4 de octubre para evitar sacudones antes de las elecciones municipales.

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Eso quiere decir que ya saben de antemano que la respuesta del BCP no dejará bien parado al gobierno de Santítere.

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Este gobierno tiene como principal característica el ocultamiento de datos importantes a la ciudadanía, además de campañas sucias para atacar a los críticos.

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Solamente se dignan a ser algo transparentes cuando se los pilla y se les publican documentos o se los pone en evidencia.

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A cada rato surgen pruebas de cómo despilfarran el dinero público. Por eso falta presupuesto para la salud y la educación.

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Hablando de falta de transparencia, desde ahora Camilín Pérez demuestra un impresionante derroche y al mismo tiempo oculta algunos gastos.

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No nos queremos imaginar cómo sería si llega a tener la posibilidad de manejar el presupuesto de la muni asuncena.

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Hoy continúa el juicio a Hernancito Rivas, el “abogado” de dudoso título que Honor Colorado puso como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Al que ahora le soltaron la mano, parece...