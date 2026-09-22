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Si el raquítico “peñismo” quiere lanzarse a la aventura política, tendrá que hacerlo por fuera del paraguas del “Patrão”.

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En términos prácticos, el “único líder del quincho” lanzará varias advertencias. Destinatario 1: Alliana. Debe aceptarle a Juanca Baruja. La “orden superior” ya fue firmada y comunicada públicamente.

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Si Alliana no está de acuerdo, debe salir del movimiento. Algo así como: “Olvidate lo que pensás”. La democracia funciona solo si estás de acuerdo conmigo.

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Destinatario 2: Peña. Que desista de intentar imponer a un candidato a Vice. Si no es Juanca, también puede buscar o crear un movimiento que le aloje.

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Para “Pinocho” esto no será raro. Es un “saltimbanqui” de la política. De un partido político saltó a otro para conservar su “zoquete”. No es nada para él cambiar de movimiento.

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Destinatario 3: a todos. Fuera de “Horror Colorado” no hay “oxígeno” para la campaña.

Ayer se evidenció una vez más que hay una puja fuerte entre senadores cartistas y gobernadores. “Trato Apu’a” prácticamente le trató de “recluta” a un gobernador de la región Oriental.

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Rápidamente “KachiBachi” le recordó a su colega que no es de “Horror Colorado” de la primera hora. Y tiene razón: “Trato Apu’a” cruzó el Rubicón porque no sabe sobrevivir en política lejos de las mieles del poder.

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¿Cuándo “Horror Colorado” va a pedir disculpas a la ciudadanía porque le dio cubierta y abrigo al impresentable de Hernán Rivas?

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La Fiscalía pidió ayer 12 años de cárcel para el presunto abogado falso. Veremos qué dice el jueves el Tribunal de Sentencia.

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El cartista Camilo Pérez quiere ser intendente de Asunción, pero su rendición ante el TSJE tiene un llamativo subregistro de gastos.

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“Oxígeno económico” no le falta a Camilo, pero su movimiento “Horror Colorado” destrozó la Capital.

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“Desaparecieron” G. 500.000 millones de la Muni de Asunción bajo la administración cartista y ahora este movimiento colorado se presenta como la “blanca paloma” para solucionar los problemas.