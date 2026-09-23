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Con razón “Pinocho” Peña tiene cara de pocos amigos, pese a estar en New York.

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Ni la inteligencia artificial puede salvarle de las sustracciones de “sobres” del famoso vestidor.

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Parece que los muchachis planificaron “el atraco” estratégicamente. Ni bien subió al avión, ya saltaron por la ventana.

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Ayer hizo oficina Alliana en Mburu... para marcar presencia.

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Varios “milicos” están en la mira, pero todo el mundo finge demencia. Ya no le pueden culpar a un civil como lo hicieron hace un año.

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¿Someterán a un uniformado al polígrafo? Ver para creer.

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La crisis colorada siempre tiene consecuencias importantes. Mágicamente el nuevo titular del IPS dice ahora que la ley de emergencia no es había sido importante. ¡Qué bien!

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Como “Pinocho” no tiene ni medio voto en el Congreso, entonces se tiene que resignar con la “orden superior” que proviene del “quincho”.

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Si por ahí “Pinocho” quiere hacerle frente a su “Patrao” y busca “alimentar” aún más a sus “amigos bank”, se podría activar un juicio político. Votos sobran hasta de los opositores.

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Cuentan los que saben que si “Pinocho” se hace del rebelde, Alliana hasta puede verse obligado a descabalgar. Ya está el plan en lápiz de papel.

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Los candidatos del cartista Camilo Pérez había sido que están como “garrapatas” del Estado. De 24 postulantes para concejales, 21 cobran del dinero de los contribuyentes.

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Y este personaje ofrece gua’u el cambio en Asunción. Es del mismo equipo de Nenecho, Luis Bello, de Hernán Rivas, Erico Galeano, etc.

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Camilo no dijo nada de los G. 500.000 millones que “desaparecieron” de la administración de Nenecho.

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Ayer corriendo se fue a pedirle socorro al “Patrao” y a declararse cartista y no peñista. Puro cuento. Camilo Pérez es del movimiento de Latorre’i, quien ya se subió al proyecto de “Pinocho” y Alliana.

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¿Cuándo “Horror Colorado” le va a pedir disculpas a la ciudadanía por protegerle al impresentable de Hernán David Rivas?