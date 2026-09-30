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El caso Hugo Javier es apenas el 1% del “agujero” que dejó la administración cartista, que comenzó con el impresentable de Nenecho Rodríguez.

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Uno está preso y el otro sigue alegremente al lado de los “caudillos” de su movimiento “Horror Colorado”. A uno le soltaron la mano y al otro le siguen protegiendo.

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Tan caradura es que se volvió a candidatar, pero felizmente sus correligionarios le pusieron en su lugar: la llanura.

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Veremos si este domingo la ciudadanía hace justicia electoral contra este movimiento que quiere fundir definitivamente Asunción.

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Si no hay un cambio, se vienen los aumentos de impuestos, llenarán aún más de seccionaleros, se producirán desalojos de ocupantes de terrenos municipales para que los “amigos bank” construyan sus barrios cerrados, etc. Y los bañados seguirán igual: sumergidos en la pobreza.

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Camilo Pérez, el candidato cartista a intendente de Asunción, insiste en que se firme el contrato colectivo durante la administración de Luis Bello por dos motivos: Busca los votos de los seccionaleros que “chupan la sangre” de los contribuyentes y no se quiere comprometer con el documento.

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Hay una forma de detener este nuevo descalabro cartista: el voto de los ciudadanos.

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Atención a los jubilados y pensionados del IPS. Como millones de dólares migraron hacia la “onda verde”, parece que ya no hay plata para pagar el “aguinaldo” o beneficio extra para el 17 de noviembre.

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Lo único que falta. Qué bueno sería preguntarle a “Pinocho” Peña ¿quien realmente le está dejando sin nada a los abuelitos?

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Antes faltaban medicamentos e insumos, ahora comienzan a dudar para el pago de las bonificaciones. Si seguimos con este gobierno de “vamos a estar mejor”, jubilados y pensionados del IPS se unirán en la desgracia a los empleadores municipales.

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Mientras tanto, la plata de trabajadores y patrones está “durmiendo” en caja de ahorro a la vista de los cuates del poder.