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Un cantinfleo terrible le metieron los de la casa matriz, tal como ya lo predijo el senador cartista Gustavo Leite. Era de esperarse.
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Obviamente no se van a poner la soga el cuello porque son del mismo equipo. No olvidemos que Carvallo era presidente de la financiera. Más claro puedo ser, ¿no puedo verdad?, decía un pensador contemporáneo.
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Veremos qué hará el Senado de ahora en adelante. ¿Quedaron satisfechos? Al ario ya le vimos sospechosamente “muy contento”.
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Si cree que el informe responde cabalmente todas las preguntas, es preocupante porque preside una comisión especial que investiga al IPS. Y justamente la previsional tiene el dinero de los trabajadores y jubilados en el banco de los amigos del poder.
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El trabajador y jubilado del ente sigue preocupado.
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Esta mañana habrá una reunión reservada en el Congreso entre senadores, Carvallo, miembros del BCP y el Superintendente. A cara de perro será el encuentro.
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Cuentan los que saben que varios senadores tienen serios cuestionamientos contra Marco Aurelio González porque su actuar no es nada técnico.
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Además, parece ser el brazo ejecutor de varias “órdenes”.
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En las carpas coloradas recrudeció la división, luego de las municipales. Y le sumamos el informe del BCP.
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“Trato Apu´a” intentó dar cátedra de política y cuestionó a los oportunistas. ¡Mira quién habla!
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Este personaje tiene todo un clan familiar “chupando” del presupuesto del Estado. Por algo cruzó el Rubicón.
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“KachiBachi” fue muy zigzagueante ayer. Primero dijo que iba a dormir con la respuesta del BCP y que iba a guardar bajo siete llaves. Luego cambió de opinión y finalmente dio a conocer el bendito documento.
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Algo por lo visto pasó luego de su conferencia de prensa. ¿Será que recibió la llamada del “Patrão”?
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Alliana, quien se encuentra de viaje, estará deshojando margaritas sobre su dupla.
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Algunos sostienen que descabalgará porque no le favorecen los números.