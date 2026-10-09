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El BCP de Carvallo ignoró olímpicamente las 31 preguntas que el Senado le formuló sobre las dudosas operaciones del banco de la “onda verde”.

Por ABC Color
09 de octubre de 2026 a la - 01:00
ÑEE/09/10/2026
ÑEE/09/10/2026Caló, ABC Color

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Un cantinfleo terrible le metieron los de la casa matriz, tal como ya lo predijo el senador cartista Gustavo Leite. Era de esperarse.

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Obviamente no se van a poner la soga el cuello porque son del mismo equipo. No olvidemos que Carvallo era presidente de la financiera. Más claro puedo ser, ¿no puedo verdad?, decía un pensador contemporáneo.

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Veremos qué hará el Senado de ahora en adelante. ¿Quedaron satisfechos? Al ario ya le vimos sospechosamente “muy contento”.

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Si cree que el informe responde cabalmente todas las preguntas, es preocupante porque preside una comisión especial que investiga al IPS. Y justamente la previsional tiene el dinero de los trabajadores y jubilados en el banco de los amigos del poder.

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El trabajador y jubilado del ente sigue preocupado.

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Esta mañana habrá una reunión reservada en el Congreso entre senadores, Carvallo, miembros del BCP y el Superintendente. A cara de perro será el encuentro.

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Cuentan los que saben que varios senadores tienen serios cuestionamientos contra Marco Aurelio González porque su actuar no es nada técnico.

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Además, parece ser el brazo ejecutor de varias “órdenes”.

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En las carpas coloradas recrudeció la división, luego de las municipales. Y le sumamos el informe del BCP.

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“Trato Apu´a” intentó dar cátedra de política y cuestionó a los oportunistas. ¡Mira quién habla!

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Este personaje tiene todo un clan familiar “chupando” del presupuesto del Estado. Por algo cruzó el Rubicón.

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“KachiBachi” fue muy zigzagueante ayer. Primero dijo que iba a dormir con la respuesta del BCP y que iba a guardar bajo siete llaves. Luego cambió de opinión y finalmente dio a conocer el bendito documento.

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Algo por lo visto pasó luego de su conferencia de prensa. ¿Será que recibió la llamada del “Patrão”?

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Alliana, quien se encuentra de viaje, estará deshojando margaritas sobre su dupla.

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Algunos sostienen que descabalgará porque no le favorecen los números.