--------

Un cantinfleo terrible le metieron los de la casa matriz, tal como ya lo predijo el senador cartista Gustavo Leite. Era de esperarse.

--------

Obviamente no se van a poner la soga el cuello porque son del mismo equipo. No olvidemos que Carvallo era presidente de la financiera. Más claro puedo ser, ¿no puedo verdad?, decía un pensador contemporáneo.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Veremos qué hará el Senado de ahora en adelante. ¿Quedaron satisfechos? Al ario ya le vimos sospechosamente “muy contento”.

--------

Si cree que el informe responde cabalmente todas las preguntas, es preocupante porque preside una comisión especial que investiga al IPS. Y justamente la previsional tiene el dinero de los trabajadores y jubilados en el banco de los amigos del poder.

--------

El trabajador y jubilado del ente sigue preocupado.

--------

Esta mañana habrá una reunión reservada en el Congreso entre senadores, Carvallo, miembros del BCP y el Superintendente. A cara de perro será el encuentro.

--------

Cuentan los que saben que varios senadores tienen serios cuestionamientos contra Marco Aurelio González porque su actuar no es nada técnico.

--------

Además, parece ser el brazo ejecutor de varias “órdenes”.

--------

En las carpas coloradas recrudeció la división, luego de las municipales. Y le sumamos el informe del BCP.

--------

“Trato Apu´a” intentó dar cátedra de política y cuestionó a los oportunistas. ¡Mira quién habla!

--------

Este personaje tiene todo un clan familiar “chupando” del presupuesto del Estado. Por algo cruzó el Rubicón.

--------

“KachiBachi” fue muy zigzagueante ayer. Primero dijo que iba a dormir con la respuesta del BCP y que iba a guardar bajo siete llaves. Luego cambió de opinión y finalmente dio a conocer el bendito documento.

--------

Algo por lo visto pasó luego de su conferencia de prensa. ¿Será que recibió la llamada del “Patrão”?

-------

Alliana, quien se encuentra de viaje, estará deshojando margaritas sobre su dupla.

--------

Algunos sostienen que descabalgará porque no le favorecen los números.