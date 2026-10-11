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O sea, lo que pretenden es que cuando un medio de prensa se entera de hechos que significan graves violaciones a la ley y corrupción, los oculte a la ciudadanía para evitar, supuestamente, desestabilizar el sistema.

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Santítere tiene una curiosa forma de entender su condición de hombre público. Cree que solamente le tienen que preguntar lo que él quiere y cuando le molesta una pregunta, maltrata al periodista que se la hizo.

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Pero él, ndajekó, es democrático y está enfocado en que los paraguayos cada vez vivan mejor.

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A lo mejor, cree que los paraguayos están mejor cuando ven que su presidente se da el gusto de viajar por el mundo y vive de manera lujosa, mientras la mayoría no puede llegar a fin de mes con su salario.

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Tanto le tomó el gusto al poder que ahora ya quiere actuar por su cuenta, sin obedecer al Patrão.

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Es difícil que la mayoría de paraguayos y paraguayas esté mejor cuando ve que se hace vito con el dinero del IPS a favor de un grupo amigo.

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Aunque pretendan esconderla, hay una fuerte pelea en el cartismo por las candidaturas. La cuestión puede empeorar con el correr de los días.

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La comprobación de que no sirvió todo el dinero y trampas con las bocas de urna para ganar, pone nerviosos a muchos que saben que no tienen un buen candidato para el 2028.

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Ahora nos enteramos de que una delegación de varias instituciones se va en pocos días a las Naciones Unidas a hablar de los avances en Paraguay en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres.

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En la delegación, va una diputada que se declaró perrita de su líder, al que le movía la colita cuando lo veía.

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También va a un diputado que insultó públicamente a una mujer y que, cobardemente, borró después su insulto para evitar una sanción.

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Sin contar que en el país hay una epidemia de femicidios y de violencia contra las mujeres. Qué papelón irá a hacer semejante delegación...