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Extrañamente, a las autoridades políticas del país les preocupa más que se publiquen las barbaridades que se cometieron con el dinero público que el hecho en sí de lo que se denuncia.

Por ABC Color
11 de octubre de 2026 a la - 01:00
ÑEE/11/10/2026
ÑEE/11/10/2026Caló, ABC Color

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O sea, lo que pretenden es que cuando un medio de prensa se entera de hechos que significan graves violaciones a la ley y corrupción, los oculte a la ciudadanía para evitar, supuestamente, desestabilizar el sistema.

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Santítere tiene una curiosa forma de entender su condición de hombre público. Cree que solamente le tienen que preguntar lo que él quiere y cuando le molesta una pregunta, maltrata al periodista que se la hizo.

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Pero él, ndajekó, es democrático y está enfocado en que los paraguayos cada vez vivan mejor.

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A lo mejor, cree que los paraguayos están mejor cuando ven que su presidente se da el gusto de viajar por el mundo y vive de manera lujosa, mientras la mayoría no puede llegar a fin de mes con su salario.

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Tanto le tomó el gusto al poder que ahora ya quiere actuar por su cuenta, sin obedecer al Patrão.

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Es difícil que la mayoría de paraguayos y paraguayas esté mejor cuando ve que se hace vito con el dinero del IPS a favor de un grupo amigo.

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Aunque pretendan esconderla, hay una fuerte pelea en el cartismo por las candidaturas. La cuestión puede empeorar con el correr de los días.

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La comprobación de que no sirvió todo el dinero y trampas con las bocas de urna para ganar, pone nerviosos a muchos que saben que no tienen un buen candidato para el 2028.

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Ahora nos enteramos de que una delegación de varias instituciones se va en pocos días a las Naciones Unidas a hablar de los avances en Paraguay en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres.

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En la delegación, va una diputada que se declaró perrita de su líder, al que le movía la colita cuando lo veía.

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También va a un diputado que insultó públicamente a una mujer y que, cobardemente, borró después su insulto para evitar una sanción.

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Sin contar que en el país hay una epidemia de femicidios y de violencia contra las mujeres. Qué papelón irá a hacer semejante delegación...