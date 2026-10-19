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¡Chan! Baruja dice que no integrará ninguna chapa en 2028 y el Patrão anuncia que no presentará candidaturas de su movimiento para la interna colorada del año próximo.

Por ABC Color
19 de octubre de 2026 - 01:00

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Inmediatamente surgió la duda: ¿el Patrão acepta la derrota y se jubila? Mmmm... comentan que esta semana habrá más novedades y algunas no le gustarán a Chanti.

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También anuncian otra cumbre HC-Marito y puede haber sorpresas. Como decía Lilo Argaña “en política, en tres días, puede volar un chancho”.

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En esta disputa interna colorada, casi todos se están yendo ahora para el lado que huelen plata. Pero se sabe que con personajes tan angurrientos eso no alcanzará para todos y empezarán las mordidas.

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Lo de Chanti es vergonzoso. Se la pasó ponderando que daba de comer a los niños y había sido solo quería usar el programa para armar su equipo político. Resultó gran inescrupuloso este personaje.

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Los azules, en tanto, festejaron ayer la revolución derrotada de 1891 y hablan de unidad. La duda es si habrán aprendido la lección o si solamente dicen lo que suena bien al electorado.

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Hoy llega Landau, el subsecretario de Estado de USA, y su agenda es la gran incógnita. ¿Se reunirá con el Patrão y con otros políticos? Ya veremos lo que pasa.

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Nuestro país y las improvisaciones de sus autoridades otra vez nos exponen a la vergüenza internacional. El escándalo ocurrido en el mundial de skate debería tener responsables. Quedamos muy mal parados a nivel mundial.

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Algunos, como Chanti, creen que con las declaraciones y maquillajes engañamos a alguien. Todo se sabe. La solución no es que los medios de prensa no publiquen nada de las cosas negativas de nuestro país.

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Lo mejor sería que se pongan de verdad a trabajar por el país.