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Los gobernadores están “oliendo” que el resultado será adverso a Cesarito. Por ese motivo, su colega Marcelo Soto advirtió que si el elegido para la dupla de Alliana no es un jefe departamental, varios pasarán a la disidencia.

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Es tan estrecho el río Rubicón, que es muy fácil pasar de una costa a otra. Un canoero resuelve el problema y no será precisamente Pedro.

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Algo grave está pasando en el entorno palaciego, motivo por el cual “Pinocho” Peña tuvo que viajar de urgencia a EE.UU.

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Obviamente el motivo principal no es brindar una charla en Washington. Pero ayer felizmente reveló que se reunirá con el director de la CIA.

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Solo un encuentro de esta naturaleza le obliga a viajar de urgencia.

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¿Qué estará pasando? ¿Será la Triple Frontera, algún informe confidencial que salpica a alguien, billetes mojados, etc.?

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El alto funcionario de EE.UU. que visitó nuestro país lo dijo clarito ayer: la Triple Frontera lleva décadas “un poco descontrolada”.

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El diputado peñista de Guairá, Alejandro Aguilera, se disparó en el pie. Pidió un pedido de informes al BCP sobre Banco Atlas pero no se encontró nada.

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Aquí surgen varias preguntas: ¿Su “apriete” es una venganza política?, ¿se dejó utilizar por alguien? ¿o lo hizo de puro “chupamedias” para ponerse bien con su nuevo “patroncito”?

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Encima, Aguilera es representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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El banco protegido por el poder sumó otros US$ 20 millones de fondos públicos al cierre de setiembre. Eso es tremendamente preocupante.

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Toda esta “migración de billetes” se lleva a cabo con total impunidad gracias a que la lapicera tiene todavía tinta y a la protección política, de la Diosa Astrea y el “Mandrake”.

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Ojalá que no tengamos un “tsunami” como en los 90 porque el “apocalipsis” ya lo estamos viendo con los jubilados municipales, que se quedarán otra vez sin pan dulce.