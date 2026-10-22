--------
Los gobernadores están “oliendo” que el resultado será adverso a Cesarito. Por ese motivo, su colega Marcelo Soto advirtió que si el elegido para la dupla de Alliana no es un jefe departamental, varios pasarán a la disidencia.
--------
Es tan estrecho el río Rubicón, que es muy fácil pasar de una costa a otra. Un canoero resuelve el problema y no será precisamente Pedro.
--------
Algo grave está pasando en el entorno palaciego, motivo por el cual “Pinocho” Peña tuvo que viajar de urgencia a EE.UU.
--------
Obviamente el motivo principal no es brindar una charla en Washington. Pero ayer felizmente reveló que se reunirá con el director de la CIA.
--------
Solo un encuentro de esta naturaleza le obliga a viajar de urgencia.
--------
¿Qué estará pasando? ¿Será la Triple Frontera, algún informe confidencial que salpica a alguien, billetes mojados, etc.?
--------
El alto funcionario de EE.UU. que visitó nuestro país lo dijo clarito ayer: la Triple Frontera lleva décadas “un poco descontrolada”.
--------
El diputado peñista de Guairá, Alejandro Aguilera, se disparó en el pie. Pidió un pedido de informes al BCP sobre Banco Atlas pero no se encontró nada.
--------
Aquí surgen varias preguntas: ¿Su “apriete” es una venganza política?, ¿se dejó utilizar por alguien? ¿o lo hizo de puro “chupamedias” para ponerse bien con su nuevo “patroncito”?
--------
Encima, Aguilera es representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
--------
El banco protegido por el poder sumó otros US$ 20 millones de fondos públicos al cierre de setiembre. Eso es tremendamente preocupante.
--------
Toda esta “migración de billetes” se lleva a cabo con total impunidad gracias a que la lapicera tiene todavía tinta y a la protección política, de la Diosa Astrea y el “Mandrake”.
--------
Ojalá que no tengamos un “tsunami” como en los 90 porque el “apocalipsis” ya lo estamos viendo con los jubilados municipales, que se quedarán otra vez sin pan dulce.