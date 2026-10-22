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Las “granizadas” también están cayendo sobre el neomovimiento “SantiBankista”. La dudosa encuesta que se está haciendo parece que ya tiene un ganador anticipado.

Por ABC Color
22 de octubre de 2026 - 01:00
ÑEE/22/10/2026
ÑEE/22/10/2026Caló, ABC Color

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Los gobernadores están “oliendo” que el resultado será adverso a Cesarito. Por ese motivo, su colega Marcelo Soto advirtió que si el elegido para la dupla de Alliana no es un jefe departamental, varios pasarán a la disidencia.

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Es tan estrecho el río Rubicón, que es muy fácil pasar de una costa a otra. Un canoero resuelve el problema y no será precisamente Pedro.

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Algo grave está pasando en el entorno palaciego, motivo por el cual “Pinocho” Peña tuvo que viajar de urgencia a EE.UU.

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Obviamente el motivo principal no es brindar una charla en Washington. Pero ayer felizmente reveló que se reunirá con el director de la CIA.

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Solo un encuentro de esta naturaleza le obliga a viajar de urgencia.

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¿Qué estará pasando? ¿Será la Triple Frontera, algún informe confidencial que salpica a alguien, billetes mojados, etc.?

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El alto funcionario de EE.UU. que visitó nuestro país lo dijo clarito ayer: la Triple Frontera lleva décadas “un poco descontrolada”.

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El diputado peñista de Guairá, Alejandro Aguilera, se disparó en el pie. Pidió un pedido de informes al BCP sobre Banco Atlas pero no se encontró nada.

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Aquí surgen varias preguntas: ¿Su “apriete” es una venganza política?, ¿se dejó utilizar por alguien? ¿o lo hizo de puro “chupamedias” para ponerse bien con su nuevo “patroncito”?

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Encima, Aguilera es representante de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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El banco protegido por el poder sumó otros US$ 20 millones de fondos públicos al cierre de setiembre. Eso es tremendamente preocupante.

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Toda esta “migración de billetes” se lleva a cabo con total impunidad gracias a que la lapicera tiene todavía tinta y a la protección política, de la Diosa Astrea y el “Mandrake”.

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Ojalá que no tengamos un “tsunami” como en los 90 porque el “apocalipsis” ya lo estamos viendo con los jubilados municipales, que se quedarán otra vez sin pan dulce.